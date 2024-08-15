「小孩不笨3」談網路下親子關係 導演花10年籌備

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（中央社記者王心妤台北15日電）社會諷刺電影「小孩不笨」當年上映後，獲熱烈迴響，續集「小孩不笨3」將於9月20日在台灣上映。導演梁志強表示，這次花10年籌備故事，希望讓網路時代下的父母能更了解孩子。

導演梁志強此次自編自導自演「小孩不笨3」，前2部作品分別於2002年、2006年賀歲檔上映，都獲得票房佳績。梁志強今天透過台灣發行商表示，距離上一部作品已經18年，如果生一個小孩都成年了。中國演員胡靜此次飾演嚴格的媽媽，她笑說，2集內容隔了18年或許是因為要等待她加入。

梁志強提到，前2集強調不是成績好或是進了名校就可以讓人生一帆風順，現在則是速度快的網路世代，教育方式已不同，「現代孩子有自己的想法，父母必須嘗試進入孩子的世界，了解孩子的想法。這也是我決定繼續拍攝『小孩不笨3』的原因。」

梁志強表示，花了10年構思第3集故事，想開拍時就遇到COVID-19疫情爆發，所以又延後了一段時間，很期待觀眾會喜歡電影。（編輯：張雅淨）1130815