恐攻威脅後首發聲 泰勒絲：滿懷恐懼與愧疚

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）原訂在維也納舉辦的3場演唱會，因據傳有自殺攻擊陰謀而全數取消。泰勒絲今天打破沉默，表示此事讓她滿懷「恐懼」、「愧疚」。

法新社報導，這名美國巨星透過社群平台Instagram貼文表示：「取消維也納（Vienna）的演出讓人痛心，背後原因令我感到前所未有的恐懼卻也滿懷愧疚，因為有這麼多人已經計畫好前來觀看這些表演。」

維也納是泰勒絲破紀錄的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）歐洲場其中一站。在當局警告武裝團體伊斯蘭國（Islamic State）支持者密謀發動恐怖攻擊後，3場演出皆被取消。

警方已就據稱的恐攻威脅拘留3名嫌疑人，美國則表示與其共享情報來協助調查。

奧地利國家安全情報局（DSN）局長海賈維－皮契納（Omar Haijawi-Pirchner）說，主嫌是一名有北馬其頓血統的19歲奧地利人，他據稱已認罪，承認他「有意使用炸藥和刀械發動攻擊」。

泰勒斯今天在Instagram貼文對當局表達謝意，她寫道：「我也非常感謝有關當局，因為多虧他們，我們哀悼的是演唱會而非生命。我在凝聚起來的粉絲們身上看見愛與團結，讓我倍受鼓舞。」

泰勒絲這場完售的全球巡演，歐洲場第1站5月在巴黎登場，且已在瑞典、葡萄牙、西班牙、英國、愛爾蘭、荷蘭、瑞士、義大利、德國和波蘭等地開唱。

昨天在英國倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）舉行的第5場演出落幕後，泰勒絲歐洲場巡演在昨天結束。（實習編譯：楊智恩/核稿：張曉雯）1130822