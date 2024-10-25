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金馬61聯手北流辦講座 展現電影和音樂的無限可能

2024/10/25 15:10（10/25 22:22 更新）
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第61屆金馬獎11月將移師台北流行音樂中心頒獎，雙邊共同策劃沙龍講座和放映活動，展現音樂跟電影的連結跟無限可能。（台北金馬影展執行委員會、台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年10月25日
第61屆金馬獎11月將移師台北流行音樂中心頒獎，雙邊共同策劃沙龍講座和放映活動，展現音樂跟電影的連結跟無限可能。（台北金馬影展執行委員會、台北流行音樂中心提供）中央社記者王心妤傳真 113年10月25日
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（中央社記者王心妤台北25日電）第61屆金馬獎移師台北流行音樂中心頒獎，雙邊共同策劃沙龍講座和放映，展現音樂跟電影的連結跟無限可能，講座部分將由金馬執委會執行長聞天祥、北流董事長黃韻玲等主講。

「北流音樂故事沙龍」將於11月17日舉辦2場講座，聞天祥是知名影評人，而黃韻玲曾入圍金馬獎最佳電影音樂和歌曲獎，還有金曲歌王乱彈阿翔分享創作，並由影評人膝關節主持，深入探討電影音樂如何連結生活場景，並扮演情感觸動和氛圍創造的關鍵角色。

另一場講座則是由電影類YouTuber「那些電影教我的事」的水ㄤ擔任主持人，將邀請電影人跟音樂人跟觀眾一起討論如何製作出電影音樂和發展趨勢。講座舉辦當晚也有「星空電影院」重現經典電影，並販售限定的「最佳黑膠造型開瓶器」聯名商品。（編輯：陳政偉）1131025

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