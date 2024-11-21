本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》台灣對委內瑞拉 8局下0比2暫落後
首頁 / 娛樂

Rust鬧出人命波蘭電影節首映 亞歷鮑德溫未出席

2024/11/21 13:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社波蘭托倫20日綜合外電報導）由好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）主演的西部電影Rust 3年前發生拍攝現場攝影指導遭誤殺悲劇，今天在波蘭電影節進行全球首映。現年66歲的亞歷鮑德溫本人並未到場。

亞歷鮑德溫2021年10月在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）拍攝西部片Rust，意外槍殺攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins），法官今年7月判定檢方未將關鍵證據交予辯方後，駁回過失殺人指控。負責為電影場景購買假彈和空包彈的軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）今年稍早則被判處18個月徒刑。

法新社報導，賀勤茲的母親索洛維（Olga Solovey）拒絕出席首映，原因是「我女兒的正義仍未獲得伸張」。

索洛維昨天表示：「鮑德溫持續增加我的痛苦，因為他拒絕向我道歉，並為她（賀勤茲）的死承擔責任。」

意外發生當下也受到槍傷的導演蘇薩（Joel Souza），今天在波蘭北部托倫（Torun）舉行的Camerimage電影節上介紹這部電影；這個電影節以彰顯攝影指導藝術聞名。

蘇薩告訴法新社，槍擊事件造成的「巨大破壞」曾讓他情緒崩潰。

他說：「Rust簡直變成一種瘋狂的颶風，你只能收拾殘局。」他曾對是否要完成這部電影猶豫不決。

他表示：「有一段時間，我想著再也不要拍片了。」

但賀勤茲的丈夫希望妻子的遺作能被看見，說服了他完成這部電影。

Camerimage主辦單位表示，讓自己的作品在這場電影節上呈現，是賀勤茲的「夢想」。

電影首映前，現場先為賀勤茲默哀一分鐘。蘇薩形容認識賀勤茲「真的很愉快」，還說她「把西部片詮釋得很好」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1131121

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：