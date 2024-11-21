Rust鬧出人命波蘭電影節首映 亞歷鮑德溫未出席

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（中央社波蘭托倫20日綜合外電報導）由好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）主演的西部電影Rust 3年前發生拍攝現場攝影指導遭誤殺悲劇，今天在波蘭電影節進行全球首映。現年66歲的亞歷鮑德溫本人並未到場。

亞歷鮑德溫2021年10月在新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）拍攝西部片Rust，意外槍殺攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins），法官今年7月判定檢方未將關鍵證據交予辯方後，駁回過失殺人指控。負責為電影場景購買假彈和空包彈的軍械師古提瑞茲（Hannah Gutierrez）今年稍早則被判處18個月徒刑。

法新社報導，賀勤茲的母親索洛維（Olga Solovey）拒絕出席首映，原因是「我女兒的正義仍未獲得伸張」。

索洛維昨天表示：「鮑德溫持續增加我的痛苦，因為他拒絕向我道歉，並為她（賀勤茲）的死承擔責任。」

意外發生當下也受到槍傷的導演蘇薩（Joel Souza），今天在波蘭北部托倫（Torun）舉行的Camerimage電影節上介紹這部電影；這個電影節以彰顯攝影指導藝術聞名。

蘇薩告訴法新社，槍擊事件造成的「巨大破壞」曾讓他情緒崩潰。

他說：「Rust簡直變成一種瘋狂的颶風，你只能收拾殘局。」他曾對是否要完成這部電影猶豫不決。

他表示：「有一段時間，我想著再也不要拍片了。」

但賀勤茲的丈夫希望妻子的遺作能被看見，說服了他完成這部電影。

Camerimage主辦單位表示，讓自己的作品在這場電影節上呈現，是賀勤茲的「夢想」。

電影首映前，現場先為賀勤茲默哀一分鐘。蘇薩形容認識賀勤茲「真的很愉快」，還說她「把西部片詮釋得很好」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1131121