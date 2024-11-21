上千粉絲為柳承龍唱生日快樂歌 美國隊長壓軸亮相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤新加坡21日電）迪士尼昨天起在新加坡舉辦亞洲發布會，晚間粉絲見面會上，新任「美國隊長」安東尼麥基壓軸亮相，而韓國演員柳承龍剛好接近生日，迪士尼特別準備蛋糕，現場粉絲也合唱送祝福。

昨晚超過千名粉絲參與見面會，為真人版「獅子王：木法沙」配音的日團Travis Japan成員松田元太、日本影集「噬亡村」影帝柳樂優彌、笠松率先為粉絲見面會揭開序幕。

韓國演員則有「照明商店」演員朱智勳跟朴寶英、「揭密最前線」金憓秀跟鄭星一、「下流大盜」柳承龍跟梁世宗、「狂醫魔徒」朴恩斌跟薛景求、「山寨人生」金秀賢跟曹寶兒、「血謎拼圖」孫錫久跟金多美都出席並分享到新加坡跟粉絲見面的心情，現場氣氛相當熱烈。

由於柳承龍將於29日迎來生日，迪士尼準備藍色的生日蛋糕，活動主持人也邀請全場觀眾唱出韓文版的「生日快樂歌」，他假裝做出擦淚的動作，讓現場哄堂大笑。柳承龍介紹完作品和角色後也表示，希望觀眾也能支持其他人的作品，並祝福每個人身體健康。

壓軸登場的安東尼麥基（Anthony Mackie）將在漫威系列新片「美國隊長：無畏新世界（Captain America: Brave New World）飾演美國隊長，而他之前也飾演「獵鷹」。

安東尼麥基表示，相隔8年再訪新加坡，最想念吃辣椒蟹和咖椰吐司。現場有影迷打趣希望他能kick ass（痛扁）自己，麥基也大笑反問並回應，為見面畫下歡樂句點。（編輯：陳政偉）1131121

韓國演員金秀賢帶著新劇「山寨人生」在新加坡出席2024華特迪士尼亞太內容發布會，與粉絲見面。（迪士尼提供）中央社記者王心妤傳真 113年11月21日