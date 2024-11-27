「影后」壁虎新片變老師 郭品希曾遭同學霸凌

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（中央社記者王心妤台北27日電）公視人生劇展新作「海豚之惡」探討霸凌話題，由因「影后」壁虎爆紅的黃迪揚跟新生代演員飆戲。演員牧森透露小時候曾因身材被同學在抽屜塞爛水果；郭品希也曾因被霸凌而轉學。

導演游智涵今天跟黃迪揚、郭品希、牧森、傅顯皓、陳鼎中、宸頤等演員出席記者會，故事描述一起校園懸疑命案，讓5名留在學校的嫌疑犯浮出水面，錯綜的關係和校園霸凌問題也隨之浮現。

黃迪揚片中飾演老師，他透露兒時就喜歡當大家的開心果，較少遇到霸凌的事件。牧森表示，兒時曾因為身材被同學霸凌，像是用爛掉的橘子或是蕃茄塗在他的桌子和抽屜，但身邊的朋友因為擔心成為目標，並沒有特別出頭幫忙。

郭品希則說因為個性曾遭遇同學霸凌，文具都被同學刻意藏起來，但他都選擇低調不公開，但最後因為想開始新生活，便主動跟父母提起想轉學，「我覺得很慶幸有轉學。」

陳鼎中飾演霸凌者，他表示，拍攝期間有刻意避看自己的演出，「有時導演喊卡後，會覺得剛剛的自己很恐怖。」

「海豚之惡」將於12月1日晚上10時在公視首播，隔週日上架公視+平台。（編輯：李亨山）1131127