演員斜槓中1 / 高宇蓁等20年終圓歌手夢 林美秀獻聲盼宣台語之美

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演藝人員看似光鮮亮麗，有時也有他們說不出的苦，就像演員高宇蓁始終心懷歌手夢，一等就是20年，而誰也想不到，舞台上看似開朗、風趣的林美秀，其實一直想要宣傳台語的美好，57歲的她在親友鼓吹下才邁出步伐，勇敢「出輯」。

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（中央社記者洪素津台北14日電）藝人會挑戰各領域的工作，好延長演藝生涯，演員出道的高宇蓁當年陪朋友試鏡自己雀屏中選，為圓歌手夢等了20年才發行專輯；林美秀同樣跨界出輯，首發台語專輯宣揚台語之美。

高宇蓁2002年出道演戲，演出多部8點檔，更被稱為「8點檔女神」，事實上她未出道前在竹科工作，陪朋友試戲自己卻意外進入演藝圈，「如果我沒有辭掉在竹科的工作，我現在應該找個人嫁了，也生小孩當媽了。」

剛開始闖蕩演藝圈的高宇蓁本想當歌手，「我那時覺得演藝圈應該都一樣吧，就是唱歌、演戲，應該都是一樣的環境。」沒想到入行後才知道，演員和歌手完全不一樣，長久以來都把時間拿去拍戲，也苦無發片機會，終於在2024年，高宇蓁「首次出輯」一圓歌手夢，她自信大喊：「我絕對不會是一片歌手。」

高宇蓁告訴自己，要做就要認真做，出專輯絕不會是玩票性質，會有一步步的計畫，同時她也不放棄自己演員的身分。

近日高宇蓁擔綱主演的電影「鳳姐」即將上映，她在片中飾演性工作者，開拍前曾跟性工作者對談，「我們聽到的故事，很多都是為了家人，或是生活過不下去，都是有苦衷的，想要離開，但也沒辦法回歸正常社會工作。」

除了高宇蓁跨領域當歌手，林美秀同樣也是從演員跨界，林美秀更是金馬獎、金鐘獎常客，她因為好友彭佳慧和自己丈夫支持下決定踏出舒適圈，化名Lady Pum Pum，以台語唱跳音樂出擊，她說：「台語可以變成多種形式流通，也可以像K-POP用來跳舞，推廣給年輕人。」（編輯：龍柏安）1131214