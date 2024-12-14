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演員斜槓中2 / 高宇蓁進錄音室都哭著出來 放話不當一片歌手

2024/12/14 10:44（12/14 11:20 更新）
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演員高宇蓁（圖）拍8點檔闖出知名度，如今除跨界演電影，還拿起麥克風當歌手，更放話不容許自己只當一片歌手。中央社記者洪素津攝 113年12月14日
演員高宇蓁（圖）拍8點檔闖出知名度，如今除跨界演電影，還拿起麥克風當歌手，更放話不容許自己只當一片歌手。中央社記者洪素津攝 113年12月14日

演藝人員看似光鮮亮麗，有時也有他們說不出的苦，就像演員高宇蓁始終心懷歌手夢，一等就是20年，而誰也想不到，舞台上看似開朗、風趣的林美秀，其實一直想要宣傳台語的美好，57歲的她在親友鼓吹下才邁出步伐，勇敢「出輯」。

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（中央社記者洪素津台北14日電）演員高宇蓁拍8點檔闖出知名度，如今除跨界演電影，還拿起麥克風當歌手，但她前兩次進錄音室都哭著出來，在克服難關後她不僅找回自信心，更放話不容許自己只當一片歌手。

高宇蓁未出道前是「竹科一枝花」，原本是白領上班族，不料陪朋友試鏡的她，無心插柳意外開啟演員之路。

在拍戲過程中，高宇蓁似乎也找到表演的樂趣，「我就把工作辭掉專心拍戲，其實也拍得蠻過癮的，但我心中沒有放棄過想要唱歌這件事。」只不過，這個夢想一直沒能實現。

沒想到這一等，就是整整20年，直到今年高宇蓁才總算拿起麥克風，但自信滿滿的她卻在第1次進棚錄音時崩潰爆哭，因為當時指導老師對她說：「如果你要當歌手，你這樣的程度是不行的。」

高宇蓁回憶當時心境，認為是自己心態的問題，「我整個人崩掉了，我應該是個很有自信的女生，為什麼一進到錄音室就好像變了個人。」

首次錄音失敗經驗讓高宇蓁受挫，但身旁朋友和工作團隊都鼓勵她，要她心態調適好，不要有太多雜念。

休息大半年後高宇蓁再次踏進錄音室，沒想到又是哭著出來，「第1次是對自己失望，這次又掉淚是覺得我終於克服這件事情，這個過程其實我是很感動，因為終於做到了。」

高宇蓁堪稱8點檔一姊，這些表演能量也化成她前進的養分，「因為我看太多不同的人生了，所以很多事情會覺得真的沒有那麼嚴重。」今年能夠圓夢發唱片，除達成自己心中的里程碑，她也不會停止繼續唱歌的夢想，更期許自己不會當一片歌手。

高宇蓁當演員、創業、當歌手持續突破自我，而她第一部主演的電影「鳳姐」也在12月6日上線，她也表示作為演員會想接受各種挑戰，「準備這次的角色，心理壓力很大，因為跟很多異性有對手戲，尤其是要跟陌生人有親密動作，但我覺得我克服得還不錯。」（編輯：龍柏安）1131214

#高宇蓁
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