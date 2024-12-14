演員斜槓中3 / 林美秀57歲重拾麥克風 勇敢「出輯」想傳承台語美好

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演藝人員看似光鮮亮麗，有時也有他們說不出的苦，就像演員高宇蓁始終心懷歌手夢，一等就是20年，而誰也想不到，舞台上看似開朗、風趣的林美秀，其實一直想要宣傳台語的美好，57歲的她在親友鼓吹下才邁出步伐，勇敢「出輯」。

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（中央社記者洪素津台北14日電）林美秀曾「兼差」歌手以一首「金罵沒ㄤ」紅極一時，當時卻沒讓她起心動念「轉換跑道」，如今卻在先生及好友彭佳慧等人鼓勵下，57歲的她竟鼓起勇氣重拾麥克風，大膽「出輯」。

演員林美秀在戲劇、電影都有出色表現，其實她在2013年電影「總舖師」中就曾獻聲，以「金罵沒ㄤ」紅遍大街小巷，沒人想得到隔了11年她才大動作宣告，她出專輯了。

林美秀今年化名Lady Pum Pum發行台語專輯，搖身一變成為歌手，她接受中央社專訪時揭露，會重拾麥克風的主要原因，其實只是為了想宣揚「母語」，「台語真的很好聽，我想要傳承台語的美好。」

目前仍有主持台語節目的林美秀強調：「真的覺得台語不能消失，小朋友也都在學台語，台語的音太美了。」

身為「音樂素人」卻要出唱片，林美秀承認，一開始她的確沒有自信，不知道自己能不能唱得好，「閨密」彭佳慧對她說：「你現在不做你什麼時候做？你現在不做的話就是遺憾。」一段話給林美秀當頭棒喝，讓她下定決心大膽「出輯」。

除了彭佳慧，還有當紅唱片製作人謝銘祐也情意相挺寫歌相助，林美秀的攝影師丈夫更是百分百支持，林美秀感性地說：「沒有老公的支持可能這件事情（出專輯）不會那麼快完成，他擔心我的身體狀況，叮嚀我，要我不要在意唱得多好聽，就是要好好享受當歌手。」

成功「出輯」後，林美秀透露很想拿專輯給已過世的恩師豬哥亮聽聽看，於是她也把專輯交給了豬哥亮的太太，傳達自己對豬哥亮的思念。

林美秀選擇用台語唱出自己的心聲，在如此資訊流通的時代，林美秀認為台灣有很多好聽的歌，「我想讓年輕人也可以用台語來跳舞、用台語來唱歌」，盼台語可以成為世界流通的語言。（編輯：龍柏安）1131214