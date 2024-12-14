本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國會今下午再次表決尹錫悅彈劾案 距過關差1票
首頁 / 娛樂
首頁 / 娛樂

演員斜槓中3 / 林美秀57歲重拾麥克風 勇敢「出輯」想傳承台語美好

2024/12/14 10:47（12/14 11:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人林美秀（中）今年化名Lady Pum Pum發行台語專輯，搖身一變成為歌手。她受訪透露重拾麥克風主因其實只是為了宣揚「母語」，「台語真的很好聽，我想要傳承台語的美好。」（繁星浩月提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月14日
藝人林美秀（中）今年化名Lady Pum Pum發行台語專輯，搖身一變成為歌手。她受訪透露重拾麥克風主因其實只是為了宣揚「母語」，「台語真的很好聽，我想要傳承台語的美好。」（繁星浩月提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月14日

演藝人員看似光鮮亮麗，有時也有他們說不出的苦，就像演員高宇蓁始終心懷歌手夢，一等就是20年，而誰也想不到，舞台上看似開朗、風趣的林美秀，其實一直想要宣傳台語的美好，57歲的她在親友鼓吹下才邁出步伐，勇敢「出輯」。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北14日電）林美秀曾「兼差」歌手以一首「金罵沒ㄤ」紅極一時，當時卻沒讓她起心動念「轉換跑道」，如今卻在先生及好友彭佳慧等人鼓勵下，57歲的她竟鼓起勇氣重拾麥克風，大膽「出輯」。

演員林美秀在戲劇、電影都有出色表現，其實她在2013年電影「總舖師」中就曾獻聲，以「金罵沒ㄤ」紅遍大街小巷，沒人想得到隔了11年她才大動作宣告，她出專輯了。

林美秀今年化名Lady Pum Pum發行台語專輯，搖身一變成為歌手，她接受中央社專訪時揭露，會重拾麥克風的主要原因，其實只是為了想宣揚「母語」，「台語真的很好聽，我想要傳承台語的美好。」

目前仍有主持台語節目的林美秀強調：「真的覺得台語不能消失，小朋友也都在學台語，台語的音太美了。」

身為「音樂素人」卻要出唱片，林美秀承認，一開始她的確沒有自信，不知道自己能不能唱得好，「閨密」彭佳慧對她說：「你現在不做你什麼時候做？你現在不做的話就是遺憾。」一段話給林美秀當頭棒喝，讓她下定決心大膽「出輯」。

除了彭佳慧，還有當紅唱片製作人謝銘祐也情意相挺寫歌相助，林美秀的攝影師丈夫更是百分百支持，林美秀感性地說：「沒有老公的支持可能這件事情（出專輯）不會那麼快完成，他擔心我的身體狀況，叮嚀我，要我不要在意唱得多好聽，就是要好好享受當歌手。」

成功「出輯」後，林美秀透露很想拿專輯給已過世的恩師豬哥亮聽聽看，於是她也把專輯交給了豬哥亮的太太，傳達自己對豬哥亮的思念。

林美秀選擇用台語唱出自己的心聲，在如此資訊流通的時代，林美秀認為台灣有很多好聽的歌，「我想讓年輕人也可以用台語來跳舞、用台語來唱歌」，盼台語可以成為世界流通的語言。（編輯：龍柏安）1131214

#謝銘祐
#台語
#林美秀
#彭佳慧
#豬哥亮
延伸閱讀
高宇蓁等20年終圓歌手夢 林美秀獻聲盼宣台語之美高宇蓁進錄音室都哭著出來 放話不當一片歌手
林美秀
文總WE ARE舞台卡司公布 邀林美秀尬變裝皇后台中國家歌劇院推文化平權 為銀髮族唱老情歌
彭佳慧
屏東大型客家音樂節 狂客音樂祭2天吸引6萬人次屏東首屆狂客音樂祭 六堆紀念公園熱鬧登場
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
演員斜槓中-1 /
108
更多編輯台推薦新聞：