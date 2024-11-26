高宇蓁花4400萬拍「鳳姐」 身兼女主監製不敢過生日

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（中央社記者王心妤台北26日電）電影「鳳姐」今天舉辦媒體特映，演員高宇蓁、蔡嘉茵和黃冠智分享拍攝花絮。高宇蓁透露，為拍戲投入新台幣4400萬元，且身兼監製、女主角，不敢想像跟上映同天的生日怎麼過。

高宇蓁今天受訪談到，約在2022年接到劇本，卻到現在作品才要上映，整部片曾經歷2次重製，針對角色和故事做調整。

片中談及台灣早年的性產業，高宇蓁也有裸背等較大尺度畫面，她透露平時就會注意體重，不能超過50公斤。此次拍攝期間，男友也會提醒她要注意身材，不過對尺度並未置喙，她則透露一開始就打算為劇情服務，並無建議尺度。

電影上映日期正好跟高宇蓁的生日同天，她表示，此次身兼監製、女主角，不只要跑宣傳，有些幕後合作事宜也要參與討論，像是已售出在日本的版權，忙到不敢想今年生日要怎麼過。

蔡嘉茵片中飾演媽媽桑，她透露小時候曾因調皮會去類似場所偷看，當時的阿姨們都會揮揮手要她走開。她也提到拍戲時正好懷孕，不過劇組相當注意她的身體狀況，像是片中的菸都不是菸草而是藥草，希望不會影響她。

黃冠智則飾演年輕警察，他為了表現出角色的正氣挺拔，開拍前2週刻意練習貼著牆壁改善駝背習慣，另外也跟身邊的警察朋友討教臨檢狀況，或是在局內跟同事、長官相處的氛圍。

「鳳姐」將於12月6日上映。（編輯：張雅淨）1131126