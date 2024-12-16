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米津玄師2025年唱進小巨蛋 門票採實名抽選制

2024/12/16 12:52
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（中央社記者王心妤台北16日電）日本鬼才歌手米津玄師曾創作出Lemon、LOSER等經典歌，將於明年3月15日、16日在台北小巨蛋開唱，主辦單位今天宣布門票採實名抽選制，將於12月21日開放登記。

根據主辦單位資料，米津玄師除了是創作型歌手，也有藝術家身分，今年推出第6張專輯LOST CORNER獲得海內外亮眼成績後，又重新推出舊歌「甜甜圈洞2024」MV，他並手繪MV插畫，由知名動畫公司Production I.G製作，發表首日就奪得社群平台X趨勢冠軍寶座，並快速突破500萬次點閱。

米津玄師將來台舉辦「KENSHI YONEZU 2025 WORLD TOUR / JUNK」演唱會，主辦單位今天公布票價，從新台幣800元至5880元，門票採實名抽選制，21日至23日開放登記，25日公布抽選結果，之後還有多次復活抽選，若仍有票券則於31日中午12時在遠大售票系統銷售。（編輯：張雅淨）1131216

#日本
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米津玄師
日本歌手米津玄師首度唱進小巨蛋 2025年3月連唱2天
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