2025紅白卡司曝光 王心凌甜蜜開場、羅志祥喊話雪恥

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北17日電）台視「2025超級巨星紅白藝能大賞」首波卡司公開，有王心凌、羅志祥、頑童MJ116、玖壹壹、告五人等陣容，還有台啤雲豹電豹女和韓裔啦啦隊李雅英都將登台，伴觀眾歡度除夕夜。

「2025超級巨星紅白藝能大賞」將於民國114年1月5日在台北小巨蛋登場，演出陣容包含「甜心教主」王心凌、「亞洲舞王」羅志祥，以及頑童MJ116、玖壹壹、W0LF（S）五堅情，人氣樂團八三夭、告五人、麋先生，還有ØZI、黃宣、孫盛希、持修、許富凱、畢書盡、艾薇、安心亞、邱勝翊（王子）、邱宇辰、ABAO阿爆feat.那屋瓦、羅文裕、陳竹昇、Yappy、小男孩樂團等華麗卡司。

6度登上「紅白」的王心凌感到既期待又興奮，希望透過精彩演出，為大家帶來滿滿幸福感。談及新年計畫，王心凌表示，將用最好的姿態和歌迷相聚，也期待在巡演過程找到更多作品靈感，也會利用農曆假期和家人、朋友相聚，充飽電後迎接新年挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

羅志祥表示，非常期待跟大家一起嗨翻小巨蛋，迎接新的一年。而即將迎接出道30週年的他感性表示，「30年對我來說不只是個數字，而是一個全新的開始。」期望不管在音樂、表演或是創作上都能有更全面的突破。

台視「2025超級巨星紅白藝能大賞」將於114年1月5日在台北小巨蛋登場，並於農曆除夕（114年1月28日）在台灣電視台（台視主頻）播出。（編輯：張雅淨）1131217