台灣真英雄頒獎 主持人鍾瑶：姑姑是我的英雄

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（中央社記者洪素津台北21日電）為傳遞社會正面能量，「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」今天頒獎給12名台灣真英雄，主持人鍾瑶則在會前分享姑姑是她的真英雄，奉獻青春養大7個不是自己親生的小孩。

「2024HERO@TAIWAN第二屆台灣真英雄」今天舉辦頒獎典禮，典禮由藝人鍾瑶主持，總統賴清德特別受邀擔任頒獎人，其他頒獎嘉賓還包括前副總統陳建仁、台北101董事長賈永婕、米其林主廚江振誠、金馬獎影后陳淑芳等。

演員鍾瑶這次則擔綱典禮主持人，她也透露心中的真英雄，是養她長大的姑姑，她表示姑姑很嚴格，是軍事化教育，「但我們這些小孩都很有禮貌，謝謝姑姑的教導，姑姑要扛7個小孩生計和教育外，自己還收養了一堆流浪貓狗，一生都在做這件事，奉獻了青春年華。」在姑姑的影響下，鍾瑶現在也擔任貓咪中途之家。

鍾瑶透露，之前曾一口氣養了6隻奶貓，半夜還要起來餵奶，「真的就像自己的小孩，送出去時還真捨不得。」

資深演員陳淑芳也是頒獎人之一，她表示全世界都需要向善的正能量，這讓她想起18歲時去慰勞傷兵，沒想到卻遇到823砲戰，「我被軍官扛著進防空洞，被嚇到暈倒，醒來時躺在水溝裡，那是我第一次覺得人好渺小。」除此之外她也感謝演藝圈遇到的貴人相助，像當年的崔小萍老師，讓她可以順利發展至今。

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「台北101董事長」賈永婕也受邀擔任頒獎嘉賓，頒獎時她表示謝謝大家對台灣土地的付出，讓自己也有一份期許，更努力為下一代努力付出，她並透露今年101煙火超越以往有6分鐘，還有光雕秀，而明年第1季她將有重大消息發布，讓101有更大的轉變。

本屆獲得真英雄殊榮的包括守護山林的「千里步道協會」、桌球教父莊智淵、關懷之家的楊婕妤、消防署特種搜救隊、環保律師文魯彬、Tricking教練吳奇軒、守護花東電力的「高山保線員」、打造無農藥科技青農柯志諭、現代大禹水博士丁澈士、南迴偏鄉醫生杜歆、奉茶行動創辦人黃暐程、以及推動移工職能教育的陳凱翔。（編輯：龍柏安）1131221