告五人4/12高雄世運館開唱 笑喊約歌迷一起過春假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北1日電）告五人今天宣布，將於4月12日在高雄國家體育場（高雄世運主場館）開唱，也成為華語圈第1組出道僅7年便登上可容納5萬人戶外體育場的樂團，成員犬青也笑說，是約歌迷一起過春假。

對於將在國家體育場開唱，告五人今天透過唱片公司表示，「謝謝哈瓜們一路相挺，我們感謝再感謝，這一次不只帶給大家壯闊的煙火，一定讓大家帶著滿滿的收穫回家。」他們也承諾會秉持100倍、200倍的努力全力以赴，希望給觀眾最精彩的演出。

成員犬青的媽媽是高雄人，她從小也在高雄長大。她表示，上次在高雄開唱是7月，就像是跟歌迷一起過暑假，這次開唱日期是4月，希望邀請更多人一起過春假。

告五人今天也推出新年第一支MV「從未見過的海」，他們透露MV花了20個小時拍攝，「雖然很累，但是看到畫面呈現出來的美景，就像喝了咖啡一樣，精神都來了。」（編輯：陳政偉）1140101