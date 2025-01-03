威廉揭棒棒堂合體內幕 關鍵人是Energy牛奶

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（中央社記者洪素津台北3日電）藝人威廉升格節目製作人，召集昔日男團「Lollipop棒棒堂」合體拍攝綜藝實境秀。談起睽違15年合體關鍵，他透露阿緯最難喬，感謝Energy團員牛奶說服阿緯回來，才能促成再合體。

威廉在「娛樂百分百YouTube頻道」分享當製作人的心情，他透過新聞稿表示：「那時候的主持跟現在是天壤之別，沒有當時的積累，可能就沒有現在的我。」他更坦言決定要開綜藝實境節目的原因，是因為成員中有些人不太紅。

威廉解釋：「不是真的不紅，而是有一些人做的事情，大家不知道，舉例大家都知道阿緯做點心、當老闆，但是不知道他其實還是很好笑。」

威廉透露「Lollipop棒棒堂」睽違15年能再度合體，要感謝Energy的牛奶，「要喬阿緯回來不是容易的事，除了我的一些情感綁架之外，一定要有一些德高望重的前輩。」因為極具生意頭腦的阿緯曾經向好友表示，合體要有一個目標、明確性，但同時也會問大家「那未來性是什麼？」

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這次因製作實境節目「Lollipop棒棒堂」再次合體，威廉有感而發：「我們都很珍惜自己的工作。」

「Lollipop棒棒堂」成員敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉、阿緯、小杰（廖允杰）、王子（邱勝翊）隨節目「來吧！哪裡怕」前往泰國曼谷拍攝，6人體驗泰國文化，觀賞泰國傳統拳技表演，在拳手的示範下親身挑戰拳法對招，同時也到泰國自行拍攝MV，挑戰拍攝節目任務。（編輯：管中維）1140103