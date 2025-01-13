五月天「一路向東」18日唱進花蓮 師弟妹共演助攻

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（中央社記者洪素津台北13日電）樂團五月天號召的「一路向東」公益演唱會將於18日前進花蓮，告五人、家家與宇宙人等受邀擔任共演大使，將音樂化為力量，一起響應做公益。

「2025 Just Love It！一路向東」演唱會因颱風攪局而延期，演唱會即將於17日至19日展開，從高雄唱到花蓮玉里，最後壓軸於花蓮市東大門廣場。演出免費開放，15組共演大使無酬參與，展現公益行動力量，號召樂迷一同傳遞正能量。

告五人及家家（紀家盈）都是「東部來的孩子」，做公益的同時，也不忘推廣家鄉觀光，力邀歌迷「一路向東」到宜蘭及台東體驗好山好水。

告五人透過新聞稿透露，最近忙於籌備新專輯、代言廣告及各式商演，南奔北跑堪稱體力超人，更將直奔花蓮為公益出力，期待與大家一起看「夜裡無星」的星空。

麋先生則將於3月1日登上高雄巨蛋，在演唱會登場前，麋先生先踏上「一路向東」首站高雄場演出，提前預習當地樂迷的熱情。他們表示，「高雄是麋先生的起點，臨近年節參與演出，特別有過年的氛圍」，期待與歌迷一同回到家鄉，感受滿滿熱情與溫暖。

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宇宙人聊起與花蓮的緣分，原來膾炙人口的「藍色的你」，就是在花蓮海邊誕生的歌曲。他們表示，「將這首歌曲帶回花蓮，是我們的心願。期待在花蓮演出，每次演唱都像回到那片海，期待跟大家見面，一起照顧花蓮的海。」

家家分享，她的2首歌曲For Baby、「身體會記得」和演唱會很有關聯，因為這片土地就像baby一樣，天災在土地留下的傷疤，就像身體曾有的疤痕，有不同的故事，雖然不完美，仍盼大家一起保護、愛護。（編輯：張雅淨）1140113