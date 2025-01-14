陳奕斜槓執行製作人 戲外穩交女友朝結婚方向努力

（中央社記者洪素津台北14日電）演員陳奕在新戲「印象 青春」擔任執行製作人，斜槓的他為戲幫忙喬場地等事務；戲外他則認愛小10歲女友，目前穩定交往10個月，也坦言往結婚方向努力，想往人生大事邁進。

首次嘗試擔任執行製作人的陳奕今天跟著新戲「印象 青春」主演徐謀俊、朱宇謀、簡禎庭、文威登，一起出席宣傳記者會。

陳奕分享斜槓執行製作人的心情，「2年多前接下『男公館』劇集的製作人，郝心翔導演建議我先到『印象 青春』來見習一下，至少了解一下，所以我跟劇組一起處理一些劇組的工作，包括人員的掌控、場地的租借和預算的安排等等，算是一個無酬勞的執行製作人。」

戲外陳奕則和小10歲五分埔成衣千金紀曦晨穩定交往10個月，他透露當初是自己主動追求、告白，他開心直言：「現在很開心！」被問到互相的甜蜜稱呼時，他害羞不答，倒是曾一起住飯店的徐謀俊爆料他們彼此互稱「寶寶」。

陳奕被問到是否以結婚為前提交往，他說：「現在年紀不會說死，往那方向努力，拍那麼多戲，該完成自己人生的事。」對於前任女友們他也絕口不提，僅說：「以前的都別提了，現在只有這個，大家仁慈點，不要嚇到對方，我的幸福就靠各位了。」

徐謀俊、朱宇謀、簡楨庭、文威登主演BL新劇「印象 青春」，4人在劇中分別甜蜜組CP，其中朱宇謀、文威登扛下激情床戲，兩人都僅穿貼身四角褲上陣，朱宇謀說：「本來覺得沒什麼，直到做防護措施的時候，發現很嚴密，除了被捆起來還用絲襪套著，才開始緊張。」開拍果然很激烈，一拍拍了4個小時，還換了很多燈光跟鏡位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐謀俊則是帶著簡禎庭進入自己的朋友圈「謀俊幫」，甚至連去年過年也找對方來家中，兩人會彼此分享以往經歷，簡禎庭也分享自己爸媽比較傳統，聽到要拍BL有點擔心，但跟家人溝通表達自己想挑戰，後來媽媽轉為支持，也想邀請徐謀俊來家中聚一聚。

劇中朱宇謀經歷太太過世才被文威登「掰彎」，而他現實生活中，在唸書時跟工作時也被男性喜歡過，他坦言不會排斥，和對方都可以相處得很好。（編輯：陳政偉）1140114