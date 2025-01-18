韓團M.O.N.T來台獻唱中文歌 笑認吃不慣臭豆腐

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（中央社記者王心妤台北18日電）韓國男團M.O.N.T今天在台北三創CLAPPER STUDIO跟粉絲見面，特別準備中文歌給粉絲，他們透露昨天吃了臭豆腐，成員Roda委婉表示：「還是不太能習慣」，逗笑現場粉絲。

M.O.N.T由Bitsaeon、Narachan、Roda組成，Bitsaeon昨天說想吃牛肉麵，Roda愛雞排，Narachan能吃香菜，想嘗試花生捲冰淇淋；由於年節將至，他們也送上「做最少的事，賺最多的錢」的祝福。

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M.O.N.T今天演唱會以Honestly揭幕，並透露明天會在台北休假1天，期待四處走走。他們除了演唱新專輯主打歌「隨心所欲」，Bitsaeon和Narachan還準備了中文歌「如果愛忘了」，Roda則演唱台灣歌手高爾宣的Without You，成為活動亮點。

M.O.N.T提到，昨天嘗試吃臭豆腐，原本擔心接受不了，但Bitsaeon說，「沒想到比想像的還要能接受。」Roda則回，「昨天臭豆腐我吃了很多，因為玩遊戲輸了，所以吃了很多，好像還是不太能適應啊！」讓粉絲笑得相當開心。（編輯：陳政偉）1140118