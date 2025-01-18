女團幻藍小熊與粉絲相見歡 新年盼能海外開唱

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（中央社記者王心妤台北18日電）台灣女團幻藍小熊今晚在台大綜合體育館辦見面會，並邀婁峻碩當嘉賓，她們除了演唱破千萬觀看次數的金曲COCOCO，也首唱韓文新歌，期待之後朝海外發展。

幻藍小熊（GENBLUE）今晚演唱會重新編曲過去作品，並以歌曲Gossip Girls、Like it分成2組小分隊演出，而隊長XXIN也跟婁峻碩合唱他的招牌歌NEVER LAND，尾聲則首度公開演唱新韓文歌ACT LIKE THAT，團員許下今年能在新加坡、馬來西亞、美國開唱的目標。

幻藍小熊透過經紀公司分享，ACT LIKE THAT是充滿夢想、愛與冒險精神的歌曲，希望能與歌迷共勉，在節奏中感受到自信和活力的力量。

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團員許媛媛笑說：「這首歌大概是COCOCO的2倍難、3倍累，第一次練完整首歌後我們全部人累倒在舞蹈室地板。」但她也稱讚新歌很「洗腦」，洗澡或走路時都會突然開始唱起來。

另外，幻藍小熊開唱不忘公益，趁著年末也送暖到社團法人中華民國更生少年關懷協會及財團法人勵馨社會福利事業基金會，邀請社福單位的夥伴來看演唱會，希望新年初就傳遞正能量。（編輯：謝雅竹）1140118