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「完美秘書」來了 韓星李浚赫首次海外活動選台灣

2025/2/10 18:51（2/10 19:36 更新）
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韓星李浚赫（圖）因演出戲劇「我的完美秘書」人氣狂飆，並宣布18日將來台與粉絲相會，這也是他出道以來首次到海外出席公開活動。（Hami Video提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月10日
韓星李浚赫（圖）因演出戲劇「我的完美秘書」人氣狂飆，並宣布18日將來台與粉絲相會，這也是他出道以來首次到海外出席公開活動。（Hami Video提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）韓星李浚赫因演出戲劇「我的完美秘書」人氣再度攀升，劇中完美且溫柔體貼的模樣擄獲粉絲，他今天宣布18日來台會粉絲，感謝粉絲對他的支持，這是他出道以來首次到海外出席的公開活動。

李浚赫入行18年來海外處女秀決定獻給台灣，他今天透過新聞稿表示就是想兌現曾說過想來台的承諾，他將於18日下午6時抵達桃園機場第一航廈，也歡迎粉絲至現場接機，19日舉辦「感謝粉絲記者會」活動，展開感謝粉絲支持宣傳行程。

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李浚赫新人時期以韓劇「大老婆的反擊」打開知名度，曾演出「城市獵人」、「秘密森林」等人氣韓劇，也參與電影「與神同行」系列。鮮少演出戀愛類型作品的他，這次在「我的完美秘書」變身「爹系男友」，完美且溫柔體貼的模樣擄獲大批劇迷的心，也讓他的IG追蹤人數從原先的47萬飆升至81萬，被封為新一代男神。

李浚赫也確定於18日來台，這不僅是他「我的完美秘書」劇終後的第一個海外行程，也是他出道以來首次到海外出席公開活動。韓劇「我的完美秘書」在Hami Video播出。（編輯：李亨山）1140210

#台灣
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