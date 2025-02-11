「民主，練習中」記錄10年社運發展 盼大眾捍衛民主

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（中央社記者洪素津台北11日電）台灣民主紀錄片「民主，練習中」記錄從2014年太陽花運動到2024年青鳥行動過程，探討10年間的社運發展，但該紀錄片臉書專頁卻被刪除貼文，讓製作團隊感到訝異，盼協同大眾力量捍衛民主。

「民主，練習中」製作團隊今天舉行記者會，由莊豐嘉擔任主持人，包括印太戰略智庫執行長矢板明夫、台灣勞工陣線秘書長孫友聯，以及該紀錄片的監製林正盛、導演楊正欣、製片游惠貞與會。

楊正欣表示，台灣民主到現在也才30多年，仍一步一步在學習「民主」，現在台灣民主還是有很多限制，還需繼續努力。

「民主，練習中」將在今年上映，製作團隊希望這部紀錄片作為難得的台灣政治紀錄，不僅獻給已經走過這段路的人們，也能讓未曾參與這段路途的青少年們，可以看到課本以外台灣民主政治的真實地方記事。

楊正欣表示，這部紀錄片至少準備超過3年，感謝文化部補助，卻沒想到在展開宣傳之際，紀錄片臉書粉絲專頁的貼文竟遭系統無預警秒刪。製作團隊也向Meta提出異議，質疑其違反廣告刊登規定與違反合約，卻無法獲得正面回覆。為了未來宣傳順利，楊正欣盼透過大眾力量捍衛民主，不讓言論被刪除或是覆蓋。

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製作團隊表示，自1月起「民主，練習中」臉書專頁初登場，投注少許廣告預算，期盼獲得廣大效益，沒想到在投放初期即遇到貼文被刪除的問題，但感動的是，最後這篇廣告貼文在大眾力量下於其他平台被分享，最後憑藉這股力量觸及約17萬人，不過遭刪文的危機仍需被關注，否則未來也會遇到同樣問題。

「民主，練習中」上週已進入宣傳募資期，但即使投入臉書廣告費用，依舊有被降觸及率、刪文等危機。因此製作團隊在記者會上向大家呼籲，「如果您也支持台灣的民主社會、言論自由，請不吝惜地持續關注與轉發我們紀錄片粉絲專頁訊息」。（編輯：張雅淨）1140211