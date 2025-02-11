YouTube問世20週年 3個理工男晚餐閒聊掀影視革命

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（中央社舊金山10日綜合外電報導）20年前，一次聚餐上的靈光乍現催生了影音平台YouTube，隨時間演進已逐步發展成現代人的生活必需品。專家分析，YouTube的付費用戶預計2年內將超車美國有線電視。

法新社報導，Youtube是由一群線上交易支付平台PayPal的員工於2005年的聚餐上所提出的構想，並於同年西洋情人節這天正式上線。共同創辦人包括台裔美籍的陳士駿（Steve Chen）、赫爾利（Chad Hurley）和卡林（Jawed Karim）。

YouTube隨後於4月23日開放上傳影片，卡林隨即發布首支影片「我在動物園」（Me at the Zoo），這段19秒的短片記錄他在聖地牙哥動物園大象展區的畫面，迄今累積觀看3.48億次。

在接下來的20年裡，YouTube的發展遠遠超出2005年時的預期。

影片來源：jawed

eMarketer分析師貝尼斯（Ross Benes）說：「YouTube最早是幾位理工男為了看歌手珍娜傑克森（Janet Jackson）在超級盃（Super Bowl）上『走光』的重播而設…如今已成為全球觀看時數及廣告收入最高的數位影音平台，堪稱一大巨頭。」

根據調研機構Statista的數據顯示，去年YouTube全球觀眾數突破25億人，其音樂與高級付費訂閱用戶達1億人。

谷歌（Google）的報告也指出，若單就在電視上觀看YouTube的時數，全球用戶每天觀看超過10億小時。

貝尼斯說：「如果回到20年前，沒有人會相信這個以年輕人惡搞影片為主的平台，竟會對迪士尼（Disney）、美國廣播公司（ABC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）造成威脅…但這正是他們做到的。」

YouTube的突破在於挑戰傳統電視巨頭，卻不用架設攝影棚或負擔製作成本，平台上的內容完全由用戶自行創作與上傳。

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分析人士認為，Google在2006年以16.5億美元（約新台幣540億元）收購YouTube股份是一大關鍵時刻，這項併購案結合了Google搜尋與廣告領域的特長，以及YouTube滿腔熱血的用戶，同時建立成功的收益共享模式，讓能吸引大量觀眾的創作者也能獲利。

貝尼斯預測，YouTube預計2年內將超越所有美國有線電視服務的付費訂閱數。（譯者：張茗喧/核稿：李佩珊）1140211