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李易挺過婚姻風波 與六月重新認識彼此

2025/2/12 17:14（2/12 17:46 更新）
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演員程予希（左起）、林辰唏、李易12日出席戲劇「第一次遇見花香的那刻」第2季宣傳記者會，程予希、林辰唏分享拍攝親密戲不容易；李易則透露挺過婚姻風波，和老婆六月恢復感情。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月12日
演員程予希（左起）、林辰唏、李易12日出席戲劇「第一次遇見花香的那刻」第2季宣傳記者會，程予希、林辰唏分享拍攝親密戲不容易；李易則透露挺過婚姻風波，和老婆六月恢復感情。（GagaOOLala提供）中央社記者洪素津傳真 114年2月12日
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（中央社記者洪素津台北12日電）演員李易今天出席戲劇宣傳活動，日前婚姻一度亮紅燈的他表示，和老婆六月現在很好，不僅重新認識彼此，也規劃要一起去澎湖玩，以前因重心都在小孩身上才忽略了彼此感受。

李易、程予希、林辰唏、袁漠遙今天出席戲劇「第一次遇見花香的那刻2」宣傳記者會，故事延伸到第2季，劇中李易成了林辰唏的前夫，戲外李易也歷經一連串婚姻動盪，李易表示，現在和六月已恢復感情，也更了解彼此，有重新認識六月的感覺。

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李易透露，過去夫妻倆的重心都放在小孩身上，所以忽略彼此感受，現在六月會講出內心想法，李易也會付諸行動力，不再是過往只會轉帳或是給紅包打發，近日夫妻倆還計劃要帶小孩到澎湖旅遊，屆時小孩跟著學校團體行動，夫妻則會一起去探訪澎湖祕境，過過2人世界。

程予希和林辰唏則在劇中再續前緣，本季更加入袁漠遙有著難解的3角戀情，程予希和林辰唏還有不少撒糖親密片段，程予希透露，拍攝親密戲過程中因床太軟而無法起身，整個人躺在林辰唏身上動彈不得，荒謬畫面也讓2人笑場；林辰唏也說，這次的親密戲更勝以往，在家裡的各個角落都有甜蜜舉動。（編輯：龍柏安）1140212

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