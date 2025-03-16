米津玄師小巨蛋開唱2天吸2.2萬粉絲 興奮喊我回來了

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（中央社記者王心妤台北16日電）日本歌手米津玄師週末2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，2.2萬張門票銷售一空。他提到上次來台灣開唱已是6年前，稱讚粉絲回饋的熱情與溫暖很棒，並大喊：「我回來了！」

此次世界巡演米津玄師獻唱多首經典曲目，包括日劇「法醫女王」主題曲Lemon、宮崎駿執導的動畫「蒼鷺與少年」主題曲「地球儀」、動畫「鏈鋸人」片頭曲KICK BACK，以及電影LAST MILE主題曲Garakuta-JUNK、動畫「我的英雄學院」主題曲Peace Sign等。

米津玄師穿著全白服裝演唱RED OUT登場，他以中文向大家問好，並說：「我是米津玄師，睽違6年來到台北，好厲害啊，好久不見，我也很開心，希望大家能夠一起嗨到最後一刻。」

在唱到晨間劇「如虎添翼」的主題曲「莎喲～娜啦改天再見啦！」時，米津玄師直接將日本紅白歌合戰的演出搬來台灣，現場噴灑粉紅色、藍色紙花，最後比出Ya的手勢，相當俏皮。

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米津玄師表示，上次來台灣表演已是2019年，一轉眼才發現過了6年，「6年期間真的過好快啊，暌違6年終於來了，大家的熱情及溫暖真的很棒，真的非常感謝大家。」

米津玄師也說：「6年前的會場雖然小了一點，不過那時候也有很多人，這次有這麼多人來真的很開心，希望有機會能夠再聚在一起。」他對台灣粉絲喊出：「我回來了！」歌迷也回應：「歡迎回家！」（編輯：張雅淨）1140316