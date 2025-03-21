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蕭煌奇唱「器子」主題曲 入戲深到想哭唱不下去

2025/3/21 11:51（3/21 13:31 更新）
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金曲歌王蕭煌奇演唱電影「器子」主題曲，他將自己想像成要拯救女兒的男主角，一度入戲到想哭，差點唱不下去。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月21日
金曲歌王蕭煌奇演唱電影「器子」主題曲，他將自己想像成要拯救女兒的男主角，一度入戲到想哭，差點唱不下去。（華納音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月21日
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（中央社記者王心妤台北21日電）影星張孝全近日在電影「器子」化身最強老爸復仇，電影主題曲由金曲歌王蕭煌奇催出觀眾眼淚，他透露錄音時把自己想像成男主角，「唱到想要哭出來，會有唱不下去的感覺。」

蕭煌奇今天透過唱片公司表示，演唱影視作品主題曲時都會先了解故事大綱，進一步思考從哪個角色的視角出發，並想像這首歌搭配的畫面決定演唱方式，像是這次演唱主題曲「默聲」，就想像也要像男主角拯救女兒，就算犧牲自己也不可惜。

蕭煌奇透露，「默聲」是此片電影配樂吳欣穎打造，「這首歌旋律寫得很有層次、很有寬度，唱的時候就比較有張力。知道電影故事再唱起來會身歷其境，好像自己就是男主角，好像會唱到聲嘶力竭，唱到想要哭出來，會有唱不下去的感覺。」

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蕭煌奇透露，這次是在小年夜當天錄音，當時有點感冒，如果還有機會的話希望能重新唱，雖然當時錄音2種版本，若有更多錄音時間能唱得更好，但他也轉念表示，「有一些不完美，有一些遺憾，就是完美的呈現，好像有時候也不要太吹毛求疵自己。」

「器子」將於4月11日上映，「默聲」MV即日起在YouTube上架。（編輯：龍柏安）1140321

#張孝全
#蕭煌奇
蕭煌奇
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