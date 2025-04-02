告五人新歌大玩吸血鬼戀曲 雲安演技獲讚想主演MV

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（中央社記者王心妤台北2日電）告五人新歌「我天生－有夢版」MV今晚上線，邀曹佑寧與林廷憶飆戲，曹佑寧稱讚同樣飾演吸血鬼的主唱雲安演技好，讓雲安笑說：「我下次好像可以主演一部自己的MV！」

告五人近日演唱多部影劇作品主題曲，其中電影「有病才會喜歡你」主題曲「我天生」更有2版本「有病版」、「有夢版」，後者邀請「當男人戀愛時」導演殷振豪操刀，曹佑寧、林廷憶上演一段人類與吸血鬼奇幻戀曲。

MV中，雲安及曹佑寧飾演吸血鬼，還得共享血包隱藏身分，曹佑寧表示，「我覺得雲安很棒，拍攝時只能用餘光看他，但吸血包的時候，他感覺很享受」；雲安則笑回：「這次演戲都是小曹帶我入戲的，有他的認可，我覺得我下次好像可以主演一部自己的MV！」

另一個畫面則是飾演店員的犬青，要被曹佑寧壓住，其他團員看得緊張紛表示，「要不是知道在拍戲，不然我們就要衝過去了。」

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哲謙過去曾客串電影演出，是告五人中唯一有大銀幕演出經驗的人，他這次拍攝幾乎一次完成，被雲安及犬青笑虧：「不愧是客串過電影的人，在小曹和廷憶面前，我們不敢說你是主演，不然平時我們都到處說你主演。」

告五人將於4月12日在高雄世運主場館開唱，今晚已經釋出最後一波零星票券，粉絲可至售票系統查詢。（編輯：陳仁華）1140402