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婁峻碩看股市一片綠油油 安慰自己「沒賣掉不算賠」

2025/4/7 20:08（4/7 20:21 更新）
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藝人婁峻碩（圖）7日出席代言品牌活動，受訪時談及台股一片綠油油，他苦笑表示，「看完後覺得要認真工作了」。（品牌提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月7日
藝人婁峻碩（圖）7日出席代言品牌活動，受訪時談及台股一片綠油油，他苦笑表示，「看完後覺得要認真工作了」。（品牌提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月7日
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（中央社記者洪素津台北7日電）歌手婁峻碩2月花百萬與焦凡凡在沖繩完婚，同時又有房貸及投資新作品的他，壓力不少，今天看到股市一片綠油油，他苦笑說：「看完後，覺得要認真工作了」；不過他認為，只要沒賣掉就不算賠。

2月剛新婚的婁峻碩看起來精神奕奕，活動、代言邀約不斷，今天他出席品牌活動分享近況，他表示結婚花了好多錢，再加上還有房貸與投資新作品，經濟上確實有點壓力，「其實多少會，畢竟花的錢蠻多的，最近買東西都會多想一下」。

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而今天台股開盤直接「跳空暴跌」，台積電還直接殺至跌停，暴跌94元，婁峻碩坦言有關注新聞，自己同樣是一片慘綠，被問到損失多少，他苦笑說：「沒有細算，但看完後覺得要認真工作了」。

婁峻碩近期除了忙於電影宣傳，新歌「鑰匙還你」也正式上線，MV中與「最美學姐」鄭芯恩有一段床戲；婁峻碩表示，焦凡凡完全不在意，「她覺得太少了，要再激烈一點」，婁峻碩也說，2人都很尊重彼此專業，完全不會吃醋，只要對作品好，任何尺度都可接受。（編輯：陳仁華）1140407

#台積電
#婁峻碩
#焦凡凡
婁峻碩
文化幣結伴看國片 消費350點加碼回饋200點張孝全拍「器子」苦練動作戲 婁峻碩被壓倒喊心動
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