日韓音浪來襲 XIUMIN、Travis Japan來台開唱

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（中央社記者王心妤台北8日電）日本男團Travis Japan今天宣布將於9月6日、7日再度來台在Zepp New Taipei開唱；韓國男團EXO成員XIUMIN將於5月25日在Legacy TERA舉辦粉絲演唱會。

Travis Japan將於9月來台開唱，他們以俐落舞蹈和流行音樂風格廣受好評，並曾上過「美國達人秀」等節目，首支主打單曲「JUST DANCE!」MV在YouTube突破千萬觀看次數，也是J-POP史上首名以出道曲強勢登上告示牌美國除外全球單曲榜第5名的團體。

此次Travis Japan演唱會門票將採實名售票，4月14日至16日開放台灣歌迷登記，4月28日至30日則開放全球歌迷登記。

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韓團EXO成員XIUMIN近日推出新專輯，他表示，「這張專輯蘊含了許多心血，希望能讓粉絲感受到我的音樂理念。」他並透露很期待跟海外粉絲見面，「希望這次巡演只是開始，未來能有更多機會舉辦個人演唱會。」

此次巡演XIUMIN將陸續前往日本東京及大阪、泰國曼谷等地，來台場地選在Legacy TERA，門票將於4月19日開賣。（編輯：張雅淨）1140408