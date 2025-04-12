告五人高雄世運館開唱 500無人機加煙火開場創紀錄
2025/4/12 21:08（4/12 21:21 更新）
（中央社記者王心妤高雄12日電）告五人今晚在高雄國家體育場（高雄世運館）舉辦「宇宙超有趣」演唱會，共5萬人同樂，並以500台無人機搭配煙火盛大開場，這也打破台灣專場演唱會紀錄，成本突破新台幣上億元。
今晚是告五人「宇宙」系列演唱會最終場，搬到最大場地連帶舞台也升級，舞台達7層樓高，同時還有立體螺旋燈、64公尺長的LED螢幕。告五人以「新世界」、「你要不要吃哈密瓜」、「醜人多做怪」搭配煙火以及500台無人機連續12分鐘在空中不斷變換陣型，現場氣氛相當沸騰。
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主唱犬青表示，「宇宙系列最後一場來到高雄，都最後一場了，可以唱新歌。」主唱雲安則說，作為宇宙系列最終場演唱會，一定會準備很多特別橋段給粉絲，「剛剛的煙火只是像我指甲（一樣大）的驚喜。」犬青馬上笑回：「會不會太浮誇？」雲安接著說，「（可能）謙哥等下會吊鋼絲。」鼓手哲謙則在一旁做出飛行的手勢，他們接著演唱電影主題曲「我天生」。
告五人接著走上8公尺寬的移動舞台，同時演唱「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「法蘭西多士」等經典歌，並走近觀眾互動，掀起不少尖叫聲。（編輯：李亨山）1140412
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