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告五人高雄世運館開唱 500無人機加煙火開場創紀錄

2025/4/12 21:08（4/12 21:21 更新）
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樂團告五人12日晚間在高雄國家體育場舉辦「宇宙超有趣」新世界演唱會，與5萬名歌迷同樂，團員們搭上「順德號」船型舞台繞場，跟歌迷互動。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月12日
樂團告五人12日晚間在高雄國家體育場舉辦「宇宙超有趣」新世界演唱會，與5萬名歌迷同樂，團員們搭上「順德號」船型舞台繞場，跟歌迷互動。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月12日
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（中央社記者王心妤高雄12日電）告五人今晚在高雄國家體育場（高雄世運館）舉辦「宇宙超有趣」演唱會，共5萬人同樂，並以500台無人機搭配煙火盛大開場，這也打破台灣專場演唱會紀錄，成本突破新台幣上億元。

今晚是告五人「宇宙」系列演唱會最終場，搬到最大場地連帶舞台也升級，舞台達7層樓高，同時還有立體螺旋燈、64公尺長的LED螢幕。告五人以「新世界」、「你要不要吃哈密瓜」、「醜人多做怪」搭配煙火以及500台無人機連續12分鐘在空中不斷變換陣型，現場氣氛相當沸騰。

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主唱犬青表示，「宇宙系列最後一場來到高雄，都最後一場了，可以唱新歌。」主唱雲安則說，作為宇宙系列最終場演唱會，一定會準備很多特別橋段給粉絲，「剛剛的煙火只是像我指甲（一樣大）的驚喜。」犬青馬上笑回：「會不會太浮誇？」雲安接著說，「（可能）謙哥等下會吊鋼絲。」鼓手哲謙則在一旁做出飛行的手勢，他們接著演唱電影主題曲「我天生」。

告五人接著走上8公尺寬的移動舞台，同時演唱「帶我去找夜生活」、「我想要佔據你」、「法蘭西多士」等經典歌，並走近觀眾互動，掀起不少尖叫聲。（編輯：李亨山）1140412

樂團告五人12日在高雄國家體育場舉辦「宇宙超有趣」新世界演唱會，開場3首歌就施放煙火，並使用500台無人機演出。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月12日
樂團告五人12日在高雄國家體育場舉辦「宇宙超有趣」新世界演唱會，開場3首歌就施放煙火，並使用500台無人機演出。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月12日
樂團告五人「宇宙超有趣」新世界演唱會12日晚間在高雄國家體育場展開，立體螺旋燈、64公尺長的LED螢幕，讓整體視覺效果相當驚人。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月12日
樂團告五人「宇宙超有趣」新世界演唱會12日晚間在高雄國家體育場展開，立體螺旋燈、64公尺長的LED螢幕，讓整體視覺效果相當驚人。（相信音樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年4月12日
犬青
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