安吉新歌So if藏滿不放手理由 心疼好友被情勒

（中央社記者陳怡璇台北26日電）創作歌手ANGIE安吉以馬拉松式推出新歌，這次推出So if，寫出在愛中的自我懷疑及不放手的理由，歌名是粉絲推薦，安吉一看就覺得貼切，馬上採用。

安吉透過唱片公司表示，新歌So if是混合2名朋友的故事加上自身體驗而誕生，「當時我的好朋友們遇上很相似的情況，對方很喜歡批評她，情緒勒索她，忽冷忽熱的對待感情，對她們很不好。我看著她們哭好幾個月，卻一直沒辦法勇敢走出這段關係，當時我說什麼都沒用，所以才寫了這首歌。」

安吉也思考，「那是愛嗎？還是愛本來就應該這麼痛？」她說：「我那時候常常在想，為什麼有些人走了，還是這麼影響我們的情緒，明明知道不適合，也知道自己受了傷，可是心裡還是有愛。於是就開始去寫，寫那種『放不下』的感覺，也寫那種在愛裡面自我懷疑的狀態。」

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歌名So if是安吉在Instagram上向粉絲徵名，有粉絲留言So if，安吉一看到就覺得很直接也很貼切，「愛裡的猶豫常常就是一句：『So if...如果我再撐一下呢？如果他改變了呢？如果這就是命中注定呢？』那麼多個So if，其實藏著無數次不願放手的理由。」

在編曲上，安吉與製作人選擇用最單純的方式，用弦樂和吉他讓這首歌保有最赤裸的樣貌，呈現那些拉扯與心酸。So if單曲與MV明天上架。（編輯：張雅淨）1140526