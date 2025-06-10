MAMAMOO頌樂學中文半年將推首支單曲 記者會全程秀中文

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北10日電）韓國女團MAMAMOO成員頌樂首支中文單曲「Floating Free」將發行，頌樂在記者會上全程用中文、誠意十足，謙虛自評中文程度「30分」，嘴甜喊粉絲「老婆」。

為了這支單曲，頌樂學習中文約半年，今天記者會上全程使用中文分享心得。她說，第一次在熱狗攤拍照，路邊爺爺奶奶看孫女的友善眼神讓她印象深刻，主持人當場教學「身體健康」的台語，頌樂現學現賣，祝在場媒體身體健康。

頌樂並提到，第一次吃到黑糖糕和擔仔麵就愛上，大誇擔仔麵是「人生麵條」。

頌樂說，前一晚睡不好，在台灣第一次面對大陣仗媒體與攝影機、中文又不好，很緊張；對首次表演新歌打80分，突然秀中文「但我準備了110分」，用「報警110」當哏來記憶。

頌樂謙虛自評中文程度「30分」，也想考中文相關證照，但看不懂漢字；學中文時的夢想是可以上綜藝、訪問、拍YouTube等，如今都解鎖完成，開心喊像做夢一樣。

頌樂說，前幾天拍攝台灣的綜藝節目，覺得很有趣，主持群很善良、很體恤她，也對她很有禮貌、稱讚她唱歌很厲害，當天也跟很多粉絲見面，開心又感動。

透過 Google News 追蹤中央社

媒體打趣說，談戀愛會讓語言能力進步，頌樂大笑：「我知道！」但她強調，自己一直在工作，老婆就是粉絲們。

「Floating Free」將於11日全面數位上架，MV也將於同天晚間6時正式上線，7月將推出實體專輯。（編輯：龍柏安）1140610