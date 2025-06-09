周子瑜回家開唱 TWICE11/22登高雄世運主場館

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（中央社記者洪素津台北9日電）韓國人氣女團TWICE將於11月22日唱進高雄世運主場館，台灣成員周子瑜終於能回到家鄉開唱，這也是團體出道10年來，第一次在台灣舉辦演唱會，歌迷們聽到消息都驚喜不已。

韓國人氣女團TWICE成軍10週年，昨天公布全新巡演「THIS IS FOR」場次，正式宣布11月22日將在高雄世運主場館開唱，TWICE除了第一次來台開唱以外，也是台灣成員周子瑜第一次在家鄉開唱，歌迷摩拳擦掌準備搶票。

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其實TWICE成員並非首次造訪台灣，成員娜璉也預計搶先在7月來台參加高雄啤酒音樂節，周子瑜過去亦曾私下帶隊友志效與定延來台旅遊。

TWICE成團10週年宣布來台開唱，主辦單位理想國表示，詳細售票資訊之後將陸續公布。（編輯：吳素柔）1140609