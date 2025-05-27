BLACKPINK全員回歸來台 10/18、19高雄世運開唱

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（中央社記者洪素津台北27日電）韓國天團BLACKPINK今天宣布帶著2025世界巡迴演唱會來台，將於10月18和19日在高雄世運震撼開唱，此巡演不僅是亞洲場次第一站，也寫下「史上首組女團，2度登上高雄世運舞台」壯舉。

BLACKPINK全員回歸來台開唱，她們今天透過主辦單位宣布將帶著2025世界巡迴「BLACKPINK WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」到高雄世運震撼開唱，BLACKPINK獨一無二的舞台魅力與LIVE實力，只要每次舉辦世界巡迴，皆成為「現象級」話題並秒速完售。

BLACKPINK巡迴演唱會橫跨 34 座城市，包括名列其中的高雄站，共舉辦 66 場演出，吸引超過 180 萬名觀眾，輕鬆奪下 K-POP 女子團體巡演最多人朝聖紀錄。而4位成員不只演藝事業有聲有色，更全面征服時尚界，成為各大精品品牌爭相邀請的代言人，持續引領新世代潮流。

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BLACKPINK由 JISOO、JENNIE、ROSÉ和LISA 組成，從2016年強勢出道，2020年首張正規專輯進軍國際「THE ALBUM」制霸全球排行，在美國告示牌（Billboard）飆下「首張K-POP女團專輯突破100萬紀錄」緊接著一路站上各大音樂祭主舞台，成為首組登上殿堂級舞台Coachella 音樂節的K-POP女團，2022年第2張正規專輯「BORN PINK」驚創「首張K-POP女團專輯突破200萬紀錄」拿下告示牌及英國金榜冠軍，重新定義近20年來女團成就，成為樂壇指標；BLACKPINK的官方YouTube頻道訂閱數已突破9600萬，穩坐全球音樂藝人之冠。

BLACKPIN巡迴演唱會高雄場將於6月12日早上11時於拓元售票系統全面開賣。 （編輯：李亨山）1140527