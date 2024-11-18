Lisa高雄與粉絲相見會 讚2年前來台回憶非常棒

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（中央社高雄18日電）韓國女團BLACKPINK成員Lisa昨晚在高雄巨蛋舉辦見面會，湧入1萬名歌迷，Lisa開場以LALISA炒熱氣氛並說，非常想念高雄，距離上次來高雄已經是2年前，那次在高雄的回憶非常棒。

Lisa昨晚穿著火辣賽車裝，下半身短褲更是吸睛，大力展現纖腰長腿。Lisa在見面會上多次以中文說「謝謝你們」、「我愛你們」、「真的嗎」，可愛的中文口音讓粉絲尖叫連連。

Lisa高雄場見面會主持人是藝人曾寶儀，曾寶儀全場以流利英文訪問Lisa，多次稱讚Lisa非常可愛，也告訴Lisa粉絲對她的愛，「謝謝妳成為Lisa，也希望妳能一直做妳自己。」

品嚐在地小吃時前，曾寶儀問Lisa上次到高雄對什麼美食留下深刻印象。Lisa說，很喜歡火鍋，特別是番茄火鍋。

主辦單位為Lisa準備了蔥抓餅和珍珠奶茶，Lisa吃完蔥抓餅後說：「我可以每天早餐都吃這個！」吃完蔥抓餅後，她興奮地打開另一道美食，當她看見珍珠奶茶，興奮地大力插入吸管大口喝珍奶，率真模樣逗笑眾人。

見面會上有不少巧思，包括分享過去從未曝光的照片，其中1張照片是Lisa趴在刺青台上的照片，她秀出刺青Rockstar說，「我知道刺青不太好，但我媽媽說可以，Rockstar對我的意義重大，因此我選擇刺這個字。」

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主辦單位也選出5名在場外走「紅毯第一美」時裝扮亮眼的歌迷，這5名粉絲上台近距離與Lisa互動，也掀起高潮，其中有1名12歲小歌迷身上的造型是與媽媽合作完成的，能與偶像超近互動讓小妹妹差點哭出來。此外，有名變裝成女僕的男歌迷說：「雖然我是男生，但Lisa讓我知道可以勇敢做自己，嘗試不一樣的事。」

「紅毯第一美」最後由變裝皇后獲得最高的粉絲尖叫聲，奪得與Lisa合照的機會，變裝皇后一登場宛如主角般向台下索取尖叫聲，Lisa在旁也被逗得大笑。（編輯：管中維）1131118