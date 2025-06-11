加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

新舞踊「宗山流」胡蝶家元來台 尬白冰冰演歌秀

2025/6/11 21:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北11日電）資深藝人白冰冰擅唱日本演歌，這次她將演歌秀帶到節目，並斥資邀請日本新舞踊「宗山流」胡蝶家元，和他在台灣的徒弟千鶴美扇一起同台表演；白冰冰還說，千鶴美扇是白曉燕兒時玩伴。

白冰冰這次重金禮聘日本新舞踊「宗山流」的胡蝶家元及「千鶴流」二代目宗家千鶴美扇來參加「超級冰冰Show」，提到與千鶴美扇淵源，白冰冰透過新聞稿分享，當時千鶴美扇父母就是日本舞踊的舞者，他們從日本來台發展，而白冰冰在一場大型演歌秀中跟她的父母合作，建立下交情，因此千鶴美扇與年齡相仿的白曉燕從小就玩在一起。

google news透過 Google News追蹤中央社

胡蝶家元是「宗山流」掌門人，目前正忙著29日在明治座的30週年紀念彩排，他在彩排期間還特別撥出時間來台，並帶來負責幫他穿和服的服裝師及負責妝髮的化妝師、髮型師等人大陣仗訪台，將最地道日本新舞踊表演搬上「超級冰冰Show」。

白冰冰開心迎接日本貴客，她笑說，「這次節目真的花了不少錢，要負責胡蝶家元一行人交通食宿，下了重本。」不過，白冰冰更感謝的是千鶴美扇，「因為她幫忙負擔了胡蝶家元大部分演出酬勞，但對她來說那不是演出酬勞，而是束脩，要謝謝她的老師，因為節目播出時，她在台灣的學生也可以邊看節目邊學習。」（編輯：陳仁華）1140611

白冰冰
白冰冰關心S媽 透露近況「哭也哭不出來」白冰冰喪女花20年走出 懂大S媽心情盼早日放下
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：