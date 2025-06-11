新舞踊「宗山流」胡蝶家元來台 尬白冰冰演歌秀

（中央社記者洪素津台北11日電）資深藝人白冰冰擅唱日本演歌，這次她將演歌秀帶到節目，並斥資邀請日本新舞踊「宗山流」胡蝶家元，和他在台灣的徒弟千鶴美扇一起同台表演；白冰冰還說，千鶴美扇是白曉燕兒時玩伴。

白冰冰這次重金禮聘日本新舞踊「宗山流」的胡蝶家元及「千鶴流」二代目宗家千鶴美扇來參加「超級冰冰Show」，提到與千鶴美扇淵源，白冰冰透過新聞稿分享，當時千鶴美扇父母就是日本舞踊的舞者，他們從日本來台發展，而白冰冰在一場大型演歌秀中跟她的父母合作，建立下交情，因此千鶴美扇與年齡相仿的白曉燕從小就玩在一起。

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胡蝶家元是「宗山流」掌門人，目前正忙著29日在明治座的30週年紀念彩排，他在彩排期間還特別撥出時間來台，並帶來負責幫他穿和服的服裝師及負責妝髮的化妝師、髮型師等人大陣仗訪台，將最地道日本新舞踊表演搬上「超級冰冰Show」。

白冰冰開心迎接日本貴客，她笑說，「這次節目真的花了不少錢，要負責胡蝶家元一行人交通食宿，下了重本。」不過，白冰冰更感謝的是千鶴美扇，「因為她幫忙負擔了胡蝶家元大部分演出酬勞，但對她來說那不是演出酬勞，而是束脩，要謝謝她的老師，因為節目播出時，她在台灣的學生也可以邊看節目邊學習。」（編輯：陳仁華）1140611