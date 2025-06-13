林志玲陪3歲兒唱跳表演 AKIRA笑喊要兒子當主唱

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（中央社記者王心妤台北13日電）日團EXILE（放浪兄弟）7名成員明晚將在台灣舉辦見面會，成員AKIRA表示，太太林志玲今天陪著3歲兒子表演，他看到兒子表演影片後很感動，也希望兒子未來當主唱。

此次EXILE來台成員，包含AKIRA、橘KENCHI、SHOKICHI、TAKAHIRO、NESMITH、世界、佐藤大樹，他們今天上午抵達松山機場，有上百名粉絲舉牌子接機。

7名成員下午接受台灣媒體訪問，佐藤大樹和世界曾擔任台北觀光大使。佐藤大樹表示，多年前來台做舞者修行時，有次在活動1小時前才在社群平台公布會登場，「短短時間內就來了200、300個粉絲，竟然有這麼多人支持，其中有些人今天也有在機場看到，非常感動。」

被問到林志玲明天是否會出席見面會支持。AKIRA表示，因為兒子今天正好有幼兒園的歌唱發表會，林志玲陪同出席，還不確定她明晚會不會現身，「剛剛有看到他（兒子）邊唱邊跳的影片，很感動。」

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AKIRA笑說，比起期待兒子當舞者，更希望是當主唱，不過不會特別限制，兒子想做什麼都會支持。

若請主唱TAKAHIRO教AKIRA的兒子唱歌會不會收學費，TAKAHIRO笑說：「基本上是不會從夥伴身上拿錢的，但AKIRA看起來滿有錢的，可以多少拿一點。」（編輯：張雅淨）1140613

日本團體EXILE放浪兄弟13日上午抵達台北松山機場，14日將在Zepp New Taipei舉行粉絲見面會，成員AKIRA（前左）等一字排開和前來接機的粉絲合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日

日本團體EXILE放浪兄弟13日上午抵達台北松山機場，成員AKIRA（前左）親切與粉絲合影。中央社記者翁睿坤攝 114年6月13日