越南非洲豬瘟疫情迅速擴散 總理：嚴格控制

（中央社河內5日電）越南非洲豬瘟疫情近日迅速擴散，已有7個省市淪為疫區。越南總理阮春福昨天指示相關部門必須以「與敵人打仗的精神」加強防疫，嚴格控制疫情。

越南農業與農村發展部獸醫部門2月在興安省（Hung Yen）和太平省（Thai Binh）首度發現非洲豬瘟疫情病例，2月19日宣布淪為疫區。

越南獸醫部門表示，由於民眾豬肉運銷活動熱絡等因素，導致非洲豬瘟疫情迅速擴散；截至3月3日，全國已有7個省市發現疫情，包括興安省、太平省、海防市（Hai Phong）、清化省（Thanh Hoa）、河內市、河南省（Ha Nam）與海陽省（Hai Duong）等，共逾4200頭豬被撲殺。

「青年報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部昨天召開有關展開非洲豬瘟疫情應急措施的會議，阮春福出席會議。

阮春福在會中表示，養殖業是越南重要農業生產項目，若非洲豬瘟疫情擴散，將造成農業領域的嚴重損失，為許多農戶帶來影響。

阮富仲指示相關部門必須徹底落實各項防疫工作，包括加強防疫宣導，提高疫情防控財政補助水準，全國63個省市政府必須以應急心態防疫等。

阮春福表示，各地方應以「與敵人打仗的精神」加強防疫，「除了獸醫部門以外，各省市人民委員會主席必須對當地非洲豬瘟疫情狀況負起責任」。（編輯：施燕飛）1080305