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通用汽車砸7億美元投資俄亥俄州 川普叫好

最新更新：2019/05/09 15:46

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）通用汽車（General Motors）今天宣布在俄亥俄州投資7億美元，並把一間已關閉的廠房賣給一家電動貨車公司，先前抨擊通用刪減美國就業機會的川普總統大聲叫好。

川普比通用還早一步披露此事細節，在推特發文：「俄亥俄州的好消息！」

川普推文後，通用隨即證實和俄州辛辛那提（Cincinnati）的電動運輸車公司Workhorse討論出售通用在俄州羅斯城（Lords）廠房事宜。這間廠房3月停產前，雇用約1400名員工。

通用執行長巴爾（Mary Barra）在聲明中說，通用會「繼續致力增加包括在俄亥俄州的美國的製造業工作。我們認為這項發展可望為各方帶來雙贏」。

去年11月通用關閉5間美國廠房，其中包括密西根州與俄亥俄州的組裝廠，這是通用全球裁員15%計畫的一環，約影響1萬4000名員工，引來川普暴怒。

通用今天宣布打算在俄州3座城市投資7億美元，創造450個工作機會，這樣一來，通用將可擴大重型卡車的柴油引擎、卡車變速箱等零件的生產。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1080509

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