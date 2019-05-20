越南副總理：去年GDP成長7.08% 創10年新高

（中央社河內20日電）越南第14屆國會第7次會議今天在河內召開。越南副總理張和平表示，去年國內生產毛額（GDP）成長7.08%，創下10年來新高，被列入世界GDP成長最高的國家。

張和平上午在開幕式發表經濟社會發展報告，肯定近期經濟社會所取得的成就，同時提出7項措施，繼續推動越南全面性發展。

張和平指出，去年越南各項經濟社會發展都達標，包括國內生產毛額（GDP）成長7.08%，創下10年來新高，被列入世界GDP成長最高的國家，人均GDP為2590美元。

另外，去年進出口總額達4800億美元，其中出口金額成長13.2%；越南貿易順差金額達68億美元，創下多年來新高。

他說，今年越南經濟持續呈現良好發展趨勢，宏觀經濟保持穩定，通貨膨脹也獲得控制；第一季GDP成長6.79%，創下3年新高，利率和匯率維持平穩，外匯市場運作正常，外匯存底大幅增加。

張和平表示，世界經濟複雜多變，充滿不可預測性，尤其是大國貿易衝突，國際金融和貨幣市場的波動，各國的競爭日益激烈，而越南經濟體仍然存有不足之處，加上氣候變化、天災和疫情等非傳統安全威脅，使得越南也面臨不少挑戰。

報告列出7項繼續推動經社發展的重要措施，包括堅定維持宏觀經濟穩定目標；加快經濟結構重組和轉型，提高生產力和競爭力；重視文化和社會發展，提高民眾物質和精神文化生活水準；提高資源管理、環保和因應天災和氣候變化的能力等。

越南國會去年底通過2019年經濟社會發展計畫決議，其中將今年GDP成長目標定為6.6%至6.8%，通貨膨脹率則控制在4%。（編輯：王永志）1080520