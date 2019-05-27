越南非洲豬瘟疫情 42省市淪陷撲殺170萬頭豬

（中央社河內27日電）越南非洲豬瘟疫情持續升溫，至今有42個省市淪為疫區，撲殺約170萬頭豬，占全國豬隻總數逾5%。越南農業部門警告，南部地區目前適逢換季期，運河系統密集，疫情可能擴大蔓延。

越南共有63個省市，當地獸醫部門2月初首度發現非洲豬瘟病例，疫情至今已蔓延到42個省市265個縣2904個村落；其中南部地區約1個月前首次發現疫情，疫情已在8個省市肆虐，讓當地政府相當頭痛。

「青年報」新聞網站報導，越南農業與農村發展部25日在胡志明市召開有關非洲豬瘟疫情在南部地區爆發的緊急會議，指示相關單位加強防疫工作。

越南農業與農村發展部部長阮春強（Nguyen Xuan Cuong）表示，南部地區適逢季節交替，天氣不穩定，加上運河系統密集，水路和陸路交織，疫情控制較為困難，容易蔓延。

阮春強表示，已有8個南部省市爆發疫情，共撲殺逾5000頭病豬。他警報，如果不做好防疫工作，疫情可能蔓延到大規模的養豬場，將嚴重衝擊養豬業，造成很大經濟損失，對環境帶來影響。

報導說，越南農業與農村發展部要求各地獸醫單位加強防疫作業，封鎖疫區、掩埋病死豬、清潔與消毒等，在各交通路線設立檢疫站，徹底管控豬肉屠殺與運輸等活動。

另一方面，南部同奈省（Dong Nai）警察等單位日前在當地展邦縣（Trang Bom）一家豬肉供應商查獲逾4.2噸冷凍的可疑豬肉，採樣送驗後，結果樣本對非洲豬瘟呈現陽性；警方隨後提出案件起訴，調查涉案人員的責任。（編輯：陳永昌）1080527