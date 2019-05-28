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美中齟齬衝擊觀光 中國赴美遊客量15年首見下滑

最新更新：2019/05/28 16:04

（中央社紐約27日綜合外電報導）中國赴美國旅遊人數10多年來飛速成長，去年卻出現15年來首度下滑，城市、購物商場和旅遊景點莫不焦頭爛額，想盡辦法力挽狂瀾。

美聯社報導，根據美國商務部國家旅遊辦公室（NTTO）蒐集的美國海關表格資料，2018年中國赴美遊客減少5.7%，降至290萬人次。

這是2003年以來，中國赴美遊客人次首次低於前一年。

美中摩擦是遊客減少的原因之一。川普政府2018年1月首次對中國太陽能板和洗衣機課徵關稅，之後貿易戰愈演愈烈。目前美國對價值2000億美元的中國進口商品課徵25%關稅，中國也對600億美元美國進口商品施加報復性關稅。

去年夏天中國發布美國旅遊警告，提醒國民注意美國的槍擊案、搶案和高昂的醫療費用。美國也發布中國旅遊警告，還以顏色。

在北京一間國際貿易公司任職的王小姐5月赴美參加妹妹的畢業典禮，打算在伊利諾州與紐約待10天。

王小姐原本想待更久，但因不想在貿易戰期間對美國經濟做出貢獻而打消念頭。

「我不能取消這趟行程，因為我答應妹妹會去參加畢業典禮。我家人只是待上10天，對美國的貢獻就會超過10萬人民幣，那已經夠了。」

中國的經濟不確定性是赴美遊客減少的另一原因，中國出境遊研究所（Chinese Outbound Tourism Research Institute）所長王立基（Wolfgang Georg Arlt）表示，因為經濟充滿不確定性，中國遊客改往離家近的較低端市場度假。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080528

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