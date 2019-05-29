越南非洲豬瘟防疫漏洞 載有病豬卡車通行多省

（中央社河內29日電）越南非洲豬瘟疫情近期升溫，政府多次指示相關部門加強防疫，控制疫情。然而，一輛載有150頭病豬的卡車從北部通行多個省市後，才於途中被發現與攔阻，顯示防疫工作出現大漏洞。

越南「青年報」新聞網站報導，中部廣南省（Quang Nam）民眾27日發現一輛卡車載有死豬，質疑車上豬隻死於非洲豬瘟，就向當地獸醫等單位舉報。

當地獸醫單位隨後把這輛卡車攔下，發現車上載有39頭豬，其中若干豬隻已經死亡，採樣送驗樣本對非洲豬瘟呈現陽性。卡車司機只出示一個已過期的動物檢疫證明書。

司機供稱，載有150頭豬的卡車從北部北寧省（Bac Ninh）出發，計劃到廣義省（Quang Ngai）出售，由於途中豬隻出現健康狀況衰弱現象，他因此陸續把豬隻賣給路邊民眾，直到在廣南省被攔檢。

從北寧到廣南近900公里的路程，各地設有許多檢疫站，但這輛卡車仍可順利通行，顯示越南防疫工作存有大漏洞。

報導說，事發後，廣南省政府已召開會議，要求釐清涉及此事省內外相關單位與人士的責任，同時敦促省內相關機構必須嚴格落實防疫措施。

另一方面，越南爆發非洲豬瘟疫情以來，各地頻傳死豬被丟棄。警方等單位日前在同奈省（Dong Nai）查獲大量冷凍的染病豬肉，已針對案件起訴，調查涉案人員責任。越南官員表示，警方也正在調查若干亂丟死豬的案件，如果違規者是故意，將追究刑事責任。

越南農業部門數據顯示，至今至少42個省市（越南全國共有63個省市）爆發非洲豬瘟疫情，撲殺約170萬頭豬，占全國豬隻總數逾5%。農業部門警告，疫情可能持續擴大蔓延。（編輯：林憬屏）1080529