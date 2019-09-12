雅虎日本收購服飾網購業者 盼提升競爭力

（中央社東京12日綜合外電報導）雅虎日本今天宣布收購營運日本最大服飾網購ZOZOTOWN的ZOZO公司，預計將投入逾4000億日圓（約新台幣1147億元）資金，取得逾50%股份，希望提升電子商務競爭力。

日本放送協會（NHK）報導，日本軟銀集團子公司雅虎日本今天宣布將收購ZOZO，ZOZO創辦人前澤友作今天請辭社長，離開經營團隊。

雅虎日本為完成收購，將取得超過50%的ZOZO股份，預計10月上旬進行股票公開買賣（TOB），目前預估投入資金將高達逾4000億日圓。ZOZO已同意TOB，前澤擁有的35%股份，將賣出約30%。

雅虎日本提供包括網路搜尋等服務，但面對亞馬遜、樂天及經營網路二手交易平台的Mercari在市場上快速成長，已陷入激烈競爭。

雅虎日本希望透過收購每年有逾800萬人購物的ZOZO，擴大年輕客群，及活用ZOZO的物流網絡。

ZOZO也期盼藉由這次的收購，讓客群更加成長。ZOZO與雅虎日本未來將在廣範領域盡速提出爭取顧客的策略。

前澤今天透過推特表示，ZOZO會跟雅虎日本進行資本業務合作，他也會辭去社長一職，將ZOZO託付給新任社長，「我自己將朝新的道路前進」。

日本經濟新聞報導，ZOZO新任社長將由董事澤田宏太郎升任；前澤所說的「新的道路」，可能是指去年9月說的月球旅行等私人活動。

ZOZOTOWN大約有800萬的會員，客群主要是20多歲到30多歲的年輕人。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080912