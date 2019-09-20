控制短期利率 紐約聯準銀行再注資750億美元

（中央社紐約19日綜合外電報導）紐約聯邦準備銀行準備連續執行附買回操作至20日，將注入750億美元（約新台幣2兆3248億元）到美國貨幣市場，以維持聯邦準備理事會對短期利率的控制。

紐約聯邦準備銀行今天在聲明中表示，將再度執行附買回操作，規模最高達750億美元，以為現金短缺的市場注入更多流動性。

紐約聯準銀行17日、18日與今天都啟動額度相同的附買回操作，規模略超過2000億美元，但前兩次操作都呈現供不應求情況。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週淡化處理對美國金融市場關鍵管道的管控，稱這種狀況沒有反映實際的經濟或貨幣政策。

鮑爾與經濟學家將流動性緊縮歸咎於從銀行大量提取現金，因為企業繳交公司稅遇上公債發行激增，導致現金從市場移到美國國庫。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1080920

連日提供額度達2250億美元 看懂附買回操作

紐約聯邦準備銀行連日為金融市場注入資金活水，是為避免短期借貸利率超出中央銀行的目標範圍。

由於美國各銀行急於填補準備金，導致資金市場突然出現現金短缺，紐約聯邦準備銀行於是採取這波緊急干預行動，盼讓市場的隔夜拆款利率維持在聯邦準備理事會的2.0%-2.25%目標範圍內。

聯準會訂定的目標利率範圍，協助車貸到房貸等所有種類放款的利率設定，因此是用來將貨幣政策導入更廣泛經濟的重大工具。但資金市場爆發現金短缺，會威脅到聯準會對這項關鍵工具的控制。

紐約聯準銀行17日創11年來首度執行所謂附買回操作（repo operation），提供750億美元額度，結果僅用到530億美元。反觀18日也提供750億美元，卻接獲總額800億美元申請，呈現供不應求情況。

美國金融體系之所以爆發現金短缺，由若干因素同時出現造成，包括企業因繳稅而提領大筆資金，以及政府大增公債發行。