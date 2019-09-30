越南發展數位經濟 力爭2025年占GDP二成

（中央社河內30日電）越南推動數位經濟，越共中央政治局日前宣布，將採取措施，目標是2025年寬頻網路覆蓋全國各村莊，2030年5G網路覆蓋率達100%，數位經濟規模占國內生產毛額（GDP）比重分別為20%和30%。

越南快訊新聞網站29日報導，越共中央總書記、國家主席阮富仲27日代表越共中央政治局簽發有關利用第4次工業革命機遇政策的決議。

越共政治局提出2025年要達成的目標包括：越南數位基礎設施達到東南亞國家協會（ASEAN）區域的先進水準；在區域內全球創新指數（GII）排行榜上保持前3名地位；寬頻網路覆蓋到全國各村莊；數位經濟規模占GDP的20%。

到2030年，越南力爭在全球創新指數（GII）排行榜上排名前40名；全國第5代行動網路技術（5G）服務覆蓋率達到100%；完成數位化政府基礎建設，在北中南地區建成若干智慧城市系統；數位經濟規模占GDP的比重達30%以上等。

此外，越共政治局提出到2045年數位經濟發展的願景，包括將越南發展成為亞洲智慧生產服務以及創新創業的領先中心之一，能夠將先進科技應用於經濟社會發展、環保、國防與安全等領域。

報導說，為了達到上述目標，越共政治局要求相關部門加強領導與管理思維革新，加快體制完善，重視基本基礎設施、人力資源、優先產業和科技等方面的發展，其中鼓勵具有足夠能力的私營企業參加國家數位化基礎設施建設等項目。

越南軍隊工業與電訊集團（Viettel Group）22日在南部經濟重鎮胡志明市啟用5G服務。Viettel集團成為世界首批50家成功推出5G供應商，越南也因此成為世界5G技術領先展開的國家之一。（編輯：馮昭）1080930