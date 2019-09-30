更多編輯台推薦新聞：
颱風米塔來襲台北101暫停營業 交通活動異動一覽
生活

颱風米塔來襲台北101暫停營業 交通活動異動一覽

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號
運動

圖輯／23號代表球員生涯 彭政閔引退盼創另一個教練背號

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？
專題

專題／人工流產公投引論戰 墮胎權誰說了算？

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621
生活

統一發票7-8月千萬獎號碼：45698621

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
颱風米塔不排除登陸 下午至10/1清晨最靠近台灣
首頁 / 國際
新聞專題
日韓貿易戰
日韓關係因為前徵用工等爭議持續惡化，日本政府7月強化對南韓的關鍵半導體原料出口管制，南韓也有意向WTO提訴反制，外界視為兩國建交以來的最低潮。（圖取自維基共享資源）
日韓貿易戰
新聞專題
日韓貿易戰9/27

南韓抵制日貨 調查：Uniqlo差點掉出百大品牌榜

最新更新：2019/09/30 13:30
受南韓國內抵制日貨影響，著名日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）在30日發布的「2019年第3季大韓民國百強品牌」排名中，驟降27個名次至第99。（圖取自facebook.com/ uniqlo.kr）
受南韓國內抵制日貨影響，著名日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）在30日發布的「2019年第3季大韓民國百強品牌」排名中，驟降27個名次至第99。（圖取自facebook.com/ uniqlo.kr）

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）南韓一品牌價值評估公司今天發布「2019年第3季大韓民國百強品牌」報告顯示，受抵制日貨影響，著名日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）排名驟降27個名次至第99，差點掉出百強榜。

南韓國產汽車品牌這段期間則受益於抵制日貨運動，品牌價值大幅提升。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據南韓品牌價值評估公司BRAND STOCK發布的報告，第3季南韓國產汽車品牌表現較為奪目，現代汽車（HYUNDAI）旗下豪華汽車品牌捷恩斯（Genesis）提升28個名次至第28；君爵（Santa Fe）也提升27個名次至第58。

除日系汽車之外，賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）等進口車品牌價值均呈上升趨勢。

與此相反，南韓航空和旅遊相關品牌直接受抵制日貨的影響，韓亞航空和大韓航空品牌價值分別下滑8個名次和21個名次，排在第31和第48。哈拿多樂（Hana Tour）旅行社排名也下跌9個名次至第24。

另外，連續8年領跑的三星電子（Samsung）智慧型手機Galaxy以934.6的高分穩居榜首；超市品牌易買得（e-Mart）以923.4分排名第2；聊天工具Kakao talk名列第3。

品牌價值評估指數（BSTI）中，消費者調查指標權重占30%，模擬品牌股價指標權重占70%，共有1000多個品牌在品牌股市中進行模擬交易，形成「品牌股價」。（編輯：馮昭）1080930

延伸閱讀
日本限制關鍵原料出口 南韓向WTO申訴貿易戰升溫 南韓出口優惠國白名單9月起剔除日本學者：日韓關係緊繃 貿易戰短期難解日韓貿易戰加劇 日本指可從台灣進口半導體從經濟延燒到軍事 牽動東北亞局勢 日韓貿易戰8大重點一次看懂
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報