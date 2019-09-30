南韓抵制日貨 調查：Uniqlo差點掉出百大品牌榜

受南韓國內抵制日貨影響，著名日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）在30日發布的「2019年第3季大韓民國百強品牌」排名中，驟降27個名次至第99。（圖取自facebook.com/ uniqlo.kr）

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）南韓一品牌價值評估公司今天發布「2019年第3季大韓民國百強品牌」報告顯示，受抵制日貨影響，著名日本服裝品牌優衣庫（UNIQLO）排名驟降27個名次至第99，差點掉出百強榜。

南韓國產汽車品牌這段期間則受益於抵制日貨運動，品牌價值大幅提升。

南韓聯合新聞通訊社報導，根據南韓品牌價值評估公司BRAND STOCK發布的報告，第3季南韓國產汽車品牌表現較為奪目，現代汽車（HYUNDAI）旗下豪華汽車品牌捷恩斯（Genesis）提升28個名次至第28；君爵（Santa Fe）也提升27個名次至第58。

除日系汽車之外，賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）等進口車品牌價值均呈上升趨勢。

與此相反，南韓航空和旅遊相關品牌直接受抵制日貨的影響，韓亞航空和大韓航空品牌價值分別下滑8個名次和21個名次，排在第31和第48。哈拿多樂（Hana Tour）旅行社排名也下跌9個名次至第24。

另外，連續8年領跑的三星電子（Samsung）智慧型手機Galaxy以934.6的高分穩居榜首；超市品牌易買得（e-Mart）以923.4分排名第2；聊天工具Kakao talk名列第3。

品牌價值評估指數（BSTI）中，消費者調查指標權重占30%，模擬品牌股價指標權重占70%，共有1000多個品牌在品牌股市中進行模擬交易，形成「品牌股價」。（編輯：馮昭）1080930