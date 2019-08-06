日韓貿易戰 日本指可從台灣進口半導體

（中央社記者楊明珠東京6日專電）日本與南韓日前互將對方從貿易優惠的白名單剔除，兩國關係交惡。日本政府相關人士說，若買不到南韓半導體，可轉向台灣下單進口。

針對日韓關係嚴重對立，安倍今天在記者會上指出，是韓方片面做出違反日韓請求權協定的行為，破壞作為兩國建交基礎的國際條約。

安倍表示，日本希望南韓遵守「日韓請求權協定」等國與國約定。安倍並未提及今後是否與南韓總統文在寅進行對話。

日本經濟產業省7月4日起實施對出口南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制。

8月2日安倍內閣決定將南韓從貿易優惠「白名單」國家中移除。同一天，南韓政府也決定將日本從貿易優惠國對象剔除。如果南韓可能轉用於軍事用途的項目要出口到日本，必須根據各項出口契約進行個別的申請許可。

日本讀賣新聞報導，一位政府相關人士表示，日韓兩國的進出口，主要是從日本出口原材料，再由南韓進口完成品的情況比較多。日本也從南韓進口半導體，但是日本也可從台灣進口半導體，幾乎沒有什麼非得要南韓貨不可的。

這位政府相關人士說，即使是需要個別申請許可，只要用途無疑，申請應可獲准。

日本對南韓加強3項半導體關鍵原料出口管制，截至4日甫滿一個月，日韓雙方的生產活動、企業業績並沒有出現特別明顯影響，韓方正加強調度並增加原料廠商多元管道，以充實庫存。

不過，高純度的氟化氫幾乎只有日本企業能生產，這一次出口管制措施，對於想研發及生產高性能半導體的南韓企業影響極大。

從今年1至6月的南韓貿易協會所列出的資訊可知，光阻劑、含氟聚醯亞胺、淨半導體基板蝕刻氣體的高純度氟化氫，南韓對日本企業的依賴度分別是92.3%、94.0%、44.6%。

針對這場日韓貿易戰，製造光阻劑的日本企業JSR的主管宮崎秀樹於7月29日表示，對業績的影響還不清楚，會根據政府所調整的措施辦理。

石油化學工業協會會長、昭和電工社長森川宏平7月18日在記者會表示，會遵守法令滿足顧客的要求，該辦理（出口申請）手續的話就辦理。昭和電工生產氟化氫，認為目前經營並不會有嚴重混亂情況。

使用到南韓製造半導體的日本企業索尼（Sony）主管十時裕樹7月30日表示，到12月為止販售商品的原料都已確保，至於會受到多少影響，目前還無法評估。

日本經濟產業大臣世耕弘成3日訪問北京期間在記者會上表示，有關加強管理3項半導體關鍵原料出口一事，已對日本企業做充分說明，日本企業應該不會感到不安。

南韓政府昨天宣布，未來5年將斥資64.7億美元將半導體、面板、汽車、電機電子、機械金屬、基礎化學等6大領域的100項原料訂為重要戰略原料，要確保穩定供應，以降低對日本進口的依賴。

日本總合研究所（JRI）首席主任研究員向山英彥對日本經濟新聞表示，南韓原物料、零件對日本的依賴度太高，從2000年就開始推動國產化，這次受到日本政府加強出口管制的影響，南韓推動國產化的速度將加快，但是廣泛使用的原料在1、2年之內或許可達成國產化，但需要高度技術的核心素材、原料可能很難替代。

日本媒體zakzak報導，日本政府2日決定將南韓移出「白名單」後，南韓就揚言要告上世界貿易組織（WTO），甚至南韓民眾抵制日貨，連電影「哆啦A夢」的上映都延期。

南韓總統文在寅2日召開緊急內閣會議，痛批日本政府做出無謀的決定，甚至指日本是「做賊的喊抓賊」。

對此，日本外務副大臣佐藤正久在BS富士電視台節目說，連「做賊的喊抓賊」這樣的語詞都說出口，實在很不正常，對日本實在太失禮。

日本政府主張，基於安全保障的理由，日本才將南韓從可獲出口管理優惠措施的「A集團」變成「B集團」，並非禁止出口到南韓，而是將南韓列為與其他亞洲國家一樣的對待。

報導說，看到南韓的「脊髓反射」，只能搖頭。南韓除了將日本從適用貿易優惠的國家剔除外，還揚言要加速準備向WTO提告，並且考慮拒簽日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）。此外，還有南韓民眾揚言要抵制2020東京奧運暨帕運。

日本媒體人室谷克實說：「不論南韓採取什麼樣的反制措施都沒什麼大不了的。對日本來說，這些頂多是刁難的程度而已，簡直是無謂的抵抗。日本會低調因應、向國際輿論做說明。」

日韓關係交惡，有些南韓民眾拒買日本車、日本酒、食品之外，也取消到日本觀光。南韓7月新登記的日本車輛數是2674輛，比去年同期少17.2%。大韓航空取消釜山飛日本北海道札幌航線，也考慮減少飛往日本的航班。

相對南韓激憤反日，日本則顯得冷靜。對於文在寅痛罵日本是加害者還做賊喊抓賊的說法，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉昨天在例行記者會上說：「韓方對我國所做出的過度主張，事實完全不是那樣。」菅義偉重申，是基於安全保障的理由才將南韓從「白名單」剔除。

日本朝日新聞報導，一名日本政府相關人士表示，文在寅因明年有大選，所以言詞激烈，日韓的互信關係已蕩然無存。

針對將南韓從「白名單」剔除一事，日本經濟產業省實施招募民意的調查，收到逾4萬份回覆問卷，其中95%表示贊成政府的做法。（編輯：王永志）1080806