日韓貿易戰升溫 韓半導體簡化申請流程優勢不再

（中央社記者鍾榮峰台北5日電）日韓因半導體原料管制出口引發貿易戰，更將對方排除在「白色名單」外。專家指出，南韓半導體業失去原有的簡化出口流程優惠，回到一般常態化申請，三星現在也和台積電一樣，須向日本申請半導體材料出口並等待長時間審核。

日本經濟產業省7月宣布對出口南韓的含氟聚醯亞胺（Fluorine Polyimide）、光阻劑（Resist）及蝕刻氣體（Etching Gas）等3項關鍵電子原料加強管制後，又將南韓從貿易優惠「白色名單」中移除；為反制日本，南韓除了準備向世界貿易組織提出申訴外，也宣布將日本排除在適用貿易優惠的對象國家外。

本土法人指出，含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體氟化氫都是半導體和有機發光二極體（OLED）面板關鍵材料，日本是這3項材料的主要輸出國。其中，日本在含氟聚醯亞胺與氟化氫全球市占率約9成，應用在半導體曝光製程的光阻劑市占率也超過9成。

由於韓國在OLED面板及記憶體產業全球市占率第一，市場評估日本相關管制可能對韓國OLED面板和記憶體產業造成影響。

除三星(Samsung)副會長李在鎔傳出將要求合作夥伴從海外廠輸出高科技材料，路透日前報導，三星與SK海力士(Hynix)也試圖在台灣及中國等地區採購更多原物料，向庫存充裕的業者詢問意向，確保取得原物料。

法人認為，日本政府並非管制主流的光阻劑出口南韓，主要是半導體高階製程用EUV光阻劑受到影響，可能影響韓廠在先進製程上的發展，應有利台積電在7奈米先進製程維持領先地位。

不具名產業專家向中央社記者分析，南韓被日本貿易優惠的「白色名單」中移除，僅代表南韓失去先前簡化出口流程的優惠，而回到一般常態化的申請過程，這意味著「三星現在和台積電一樣向日本申請半導體材料」。

這名專家指出，台灣長期不在日本「白色名單」當中，所有半導體大廠包括台積電在內，向日本常態化申請半導體關鍵材料已行之有年，通常日本審查時間約90天，南韓半導體大廠現在只是回到跟台積電一樣的申請流程，日本並非不提供關鍵原料給南韓大廠，因此南韓半導體廠商並沒有斷料或斷貨的問題。

觀察目前南韓記憶體大廠的庫存狀況，專家表示，南韓主要記憶體廠商在動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）的庫存水位，大約在50天到60天區間，南韓DRAM大廠已向日本提出關鍵原料申請。南韓廠商沒有斷料或是斷貨的問題，反而因此可加速去化DRAM或NAND Flash庫存。

在南韓也宣布將日本排除在適用貿易優惠的對象國家後，許多半導體半成品與零組件出口都必須單獨申請許可，根據日本「讀賣新聞」報導，相關日本官員指出沒什麼影響，可轉向台灣購買就好。

專家表示，記憶體方面，台灣廠商的轉單效應並不明顯；此外，台灣廠商多以製造LCD面板為主，在OLED面板和相關供應鏈布局較少。

對台灣晶圓代工廠來說，因為三星晶圓代工全球市占率不高，日韓貿易戰的原料管制措施，對台積電的轉單效應也不明顯。

不過，為避免南韓主要記憶體大廠採取反制措施，不具名半導體產業人士推測，日本可能在記憶體採購部分逐漸朝向美光（Micron）或是東芝（Toshiba）取貨。（編輯：郭萍英/張良知）1080805