報導：ESPN也噤聲 禁止旗下節目談論中港政治

（中央社台北9日電）NBA與中國之間的戰火，如今也燒到運動頻道ESPN。運動網站Deadspin聲稱取得內部文件顯示，ESPN高層要求旗下所有節目，在討論因香港反中事件引發的NBA與中國爭端時，不得觸及中國政治。

此訊息引發各界批評，共和黨籍佛羅里達州參議員史考特（Rick Scott）在推特上表示：「真是可悲，又一家美國企業允許中國主宰他們的作為」，史考特認為，ESPN和母公司迪士尼公司應該利用它們的平台，為廣受共產中國壓迫的香港民眾發聲，而非逃避。

ESPN對此不予置評。

休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）發表支持香港「反送中」的推文，加上NBA總裁席佛（Adam Silver）誓言支持言論自由，引發中國民眾與官方不滿，暫停轉播NBA季前賽（中國賽）並出現抵制NBA行動，緊張情勢愈演愈烈。

Deadspin引用獲得的內部文件報導，ESPN資深新聞主任薩里圖羅（Chuck Salituro）發出內部指示，要求所有提及NBA與中國爭端的節目內容，避免任何對中國與香港政治的討論，而應聚焦在「純粹的籃球事務上」。

根據Deadspin報導，過去兩天內ESPN所有節目的報導與討論內容確實遵照這項指令，完全未曾觸及過去數月的香港反送中事件，包括港府與港警的作為以及港人的要求，一個對事件前因後果不熟悉的觀眾，在觀賞節目時完全無法得任何背景資料和了解。

唯一打破禁令的與談人是布萊齊史東（Kevin Blackistone），他聲援摩瑞，同時形容中國是專制政權，也說明在過去數月之中，香港有1100人在民主運動中受傷，警察在街頭開槍，導致一名記者全盲。

去年新上任的ESPN總裁皮塔洛（Jimmy Pitaro）曾表示，ESPN並非完全不談論政治，當政治和運動發生關連時，就應該被報導。Deadspin報導指出，NBA與中國之間的爭議，正好符合皮塔洛所說的「政治與運動發生關連」，所以應該被討論而非隱藏。（編輯：王思捷）1081009