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美中貿易談判協商4/43

美中達初步協議 專家：缺落實機制恐淪門面

最新更新：2019/10/12 11:40
觀察家表示，美中雙方11日達成的第一階段貿易協議缺乏落實機制，可能淪為片面和表面化。（圖取自Pixabay圖庫）
觀察家表示，美中雙方11日達成的第一階段貿易協議缺乏落實機制，可能淪為片面和表面化。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國和中國今天達成第一階段貿易協議，讓陷入彈劾調查和其他政治動盪的川普可稍微喘口氣。不過觀察家表示，這項初步協議缺乏落實機制，恐淪為片面和表面化。

華府和北京達成涵蓋加碼農產品採購、智慧財產保障、金融服務和匯率在內相關議題的初步協議。

美國原定15日對價值2500億美元中國商品加徵關稅稅率上調之舉也宣告暫緩。官員表示，隨著談判進行，原定另一波於12月15日要做的稅率上調，也可能取消。

不過法新社認為，就在川普慶祝所謂達成「實質性第一階段協議」之際，協議恐怕還要數週才能敲定，最後細節仍在未定之天，目前雙方對數千億美元商品互課的加徵關稅也暫時不會撤銷。

川普說中國承諾擴大採購美國農產品金額到400至500億美元，這是令人瞠目的數字，和2017年不到200億美元的金額相比，幾乎增加一倍以上。

美國2018年全部的農產品出口總額為1400億美元，中國加碼採購意味日後美國幾乎1/3的農產品都會出口到中國市場。

川普在白宮告訴媒體：「所以我告訴農民買更多地、更大台的曳引機。」川普接見北京首席貿易談判代表劉鶴結束時表示：「過去和中國有不少摩擦，現在雙方則展開愛情盛宴。」

川普表示，可能會花上5週時間完成第一階段，將協議付諸文字，當中將包括匯率操縱等重要議題，他希望可以在11月中旬出席在智利所舉行的亞太經合會（APEC）峰會時，和中國領導人習近平平簽署協議。

然而部分觀察家表示，這項初步協議仍令人失望。牛津經濟公司（Oxford Economics）分析師達科（Greg Daco）稱這只是「微不足道的握手協議」。

達科在分析報告中指出，初步協議固然是為替之後更廣泛的協議鋪路，但在慶祝的背後，這不過是一項缺乏落實機制、淪為片面和表面化的協議，「對企業而言，這僅代表傷害減少，而不是更多的確定性」。

美國全國零售聯盟（NRF）表示，進展令人鼓舞，但「這雖朝正確方向邁一步，但不確定性仍持續」。

美國財長梅努欽表示，初步協議的細節雖不多，但雙方在中國開放金融服務市場、將防止人民幣匯率操縱等納入協議均有不錯進展。（譯者：劉淑琴/核稿：陳亦偉）1081012

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